Російська армія обстріляла Семенівську громаду на прикордонні Чернігівщині

Російські війська за добу 3 квітня атакували Семенівську прикордонну громаду на Чернігівщині.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Військові зафіксували п'ять вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Блешня.
Нагадаємо, що російські війська за добу 2 квітня атакували з безпілотників та мінометів три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську.
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