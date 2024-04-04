Російська армія обстріляла Семенівську громаду на прикордонні Чернігівщині

Російські війська за добу 3 квітня атакували Семенівську прикордонну громаду на Чернігівщині.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Військові зафіксували п'ять вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Блешня.

Нагадаємо, що російські війська за добу 2 квітня атакували з безпілотників та мінометів три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську.

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