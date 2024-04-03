Вибухи на прикордонні: росіяни атакували три громади на Чернігівщині

Російські війська за добу 2 квітня атакували з безпілотників та мінометів ти прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська

Прикордонники зафіксували вісім вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Грем’яч.

Семенівська

Чотири вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Янжулівка.

Сновська

Прикордонники зафіксували:

18 вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Клюси;

два вибухи з FPV-дронів в напрямку села Клюси;

17 вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Єліне.

Нагадаємо, 1 квітня російські війська обстріляли прикордонне село Єліне. Внаслідок чого загорівся будинок.

Також за ту добу, армія РФ атакувала з безпілотників, мінометів, ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню вісім сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській.

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