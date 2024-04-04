Авіація Сил оборони ударила по війську РФ — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 4 квітня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ, 1 пункту управління БпЛА та 1 іншому важливому об’єкту росіян.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 11 ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 6 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснило 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.