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Авіація Сил оборони ударила по війську РФ — Генштаб
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Авіація Сил оборони ударила по війську РФ — Генштаб

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Авіація Сил оборони ударила по війську РФ, Генштаб, війна в Україні
Авіація ЗСУ. Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 4 квітня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ, 1 пункту управління БпЛА та 1 іншому важливому об’єкту росіян.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 11 ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 6 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснило 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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