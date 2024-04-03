Травень та червень мають стати часом активності заради України, аби Сили оборони змогли досягти своїх завдань у війні.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 3 квітня.

"Поступово плануємо й нашу роботу з партнерами на найближчі місяці. Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції – будь-які російські операції. Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України – зламати російський реваншизм, і ми маємо цим шансом скористатися", — наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що сьогодні заслухав детальну доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Наші дії на ключових напрямках. Захист наших позицій. Зміцнення наших позицій. Тиск наш на російські позиції. Ключові наші плани оборонних та активних дій на найближчий час", — додав президент.

Раніше Зеленський заявив, що Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців.