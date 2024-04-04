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Пошкоджені навчальний заклад та дитсадок: армія РФ обстріляла вісім населених пунктів Херсонщини
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Пошкоджені навчальний заклад та дитсадок: армія РФ обстріляла вісім населених пунктів Херсонщини

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Російський снаряд влучив у будинок, Херсон, обстріли
Діра в стіні будівлі автошколи після влучання російського снаряда, Херсон, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстрілювали вісім населених пунктів Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Військові РФ били по житлових кварталах Антонівки, Придніпровського, Кізомису, Берислава, Тягинки, Золотої Балки, Осокорівки та Херсона. Пошкоджені п'ять житлових будинків, навчальний заклад та дитячий садок, йдеться в повідомленні.

У Херсонській міській військовій адміністрації повідомили, що за добу російські війська три рази обстріляли населені пункти громади. Ураження зафіксували у Херсоні та Придніпровському.

Добою раніше армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівку, п'ять приватних будинків, газогін та господарська споруда. Одна людина загинула.

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