Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстрілювали вісім населених пунктів Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Військові РФ били по житлових кварталах Антонівки, Придніпровського, Кізомису, Берислава, Тягинки, Золотої Балки, Осокорівки та Херсона. Пошкоджені п'ять житлових будинків, навчальний заклад та дитячий садок, йдеться в повідомленні.

У Херсонській міській військовій адміністрації повідомили, що за добу російські війська три рази обстріляли населені пункти громади. Ураження зафіксували у Херсоні та Придніпровському.

Добою раніше армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівку, п'ять приватних будинків, газогін та господарська споруда. Одна людина загинула.

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