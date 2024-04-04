У Харкові з 01:03 4 квітня лунали вибухи. Над містом були російські "Шахеди". На 02:04 відомо про щонайменше трьох загиблих рятувальників, пораненого працівника ДСНС та руйнування житлової забудови. Також є дані про щонайменше 10 поранених.

На 01:08 у Харкові чули щонайменше три вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Удари підтвердив міський голова Ігор Терехов.

"Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову. Перебувайте в укриттях", — написав керівник ОВА Олег Синєгубов о 01:10.

О 01:11 Повітряні сили повідомили про нову групу дронів з Бєлгородської області РФ, що зафіксували в напрямку Харкова.

Доповнено 01:46. "Шахеди" вдарили по приватних та багатоквартирних житлових будинках, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов.

Доповнено 01:47. Російські війська завдали по Харкову чотири удари, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 01:51. У Харкові пролунав ще один вибух.

Доповнено 01:55. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес після вибухів у Харкові, їх не ушпиталили. В одній з багатоповерхівок внаслідок ударів пошкоджені верхні поверхи, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору.

Доповнено 02:02. Двоє людей загинули внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, на місці одного з влучань почалася пожежа, на іншому — обвалилися плити житлового будинку. Наразі відомо про три удари РФ по житлових будинках.

Доповнено 02:07. Троє загиблих — це рятувальники, які приїхали на місце влучання. Вони загинули внаслідок повторної атаки росіян, повідомили Терехов та Синєгубов.

Доповнено 02:34. Внаслідок ударів по Харкову також є поранені та загиблий цивільний, сказала Суспільному голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник. За її словами, на місці влучання у триповерховий будинок сталася пожежа. Зі слів жителів вона знає, що під плитою перебуває мешканець квартири у триповерховому будинку.

Цибульник каже, що також є влучання у багатоповерховий панельний будинок, є дані про загиблого і четверо поранених, це жителі будинок.

Доповнено о 02:46. У Харкові пролунав ще один вибух.

Доповнено 02:53. Також стало відомо про поранення рятувальника та пошкодження техніки ДСНС, повідомив Ігор Терехов.

Доповнено 02:56. У Харкові та області — відбій повітряної тривоги. Вона тривала з 01:16.

Доповнено 03:08. На цей час у Харкові попередньо відомо про п'ятьох загиблих: четверо людей загинули під час повторного удару по житлових будинках, ще одна людина — внаслідок влучання у приватному секторі, повідомив міський голова Терехов. За його даними, також є дані про п'ятьох поранених.

Терехов зазначив, що у деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом після атаки РФ

Доповнено 04:14. Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, один з поранених у тяжкому стані, інші — в легкому. Синєгубов каже, що під час удару поранена медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала поранень після повторного удару РФ.

У Новобаварському районі Харкова пошкоджена житлова 14-поверхівка внаслідок російських ударів, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Доповнено 04:34. Під завалами у пошкодженому будинку у Харкові перебуває людина, сказав Суспільному міський голова Ігор Терехов. За його словами, вона подає ознаки життя триває рятувальна операція.

На зараз відомо про удари п'яти "Шахедів" по Харкову вночі 4 квітня, говорить Терехов. За його словами, окрім Новобаварського району, були удари по Салтівському району: будинки не зачепило — влучання у землю. Також Терехов сказав, що під ударом був ще один район Харкова.

Міський голова Харкова Ігор Терехов на місці влучання російського дрона у Новобаварському районі, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Доповнено 05:54. Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки чоловіка, який був заблокований після удару РФ по Новобаварському району Харкова, повідомляє кореспондент Суспільного. Для цього довелося підіймати плити перекриттів будинку. Пораненого передали медикам, він при тямі, попросив води, але пересуватися сам не міг.

Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки чоловіка, який був заблокований після удару РФ по Новобаварському району Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Про рух "Шахедів" на Харківщині було відомо з 00:24, про них повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. У Повітряних силах тоді казали про групу "Шахедів" з північного сходу.

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