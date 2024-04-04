Росіяни завозять дітей з Бєлгородської області до окупованого Криму. Зокрема, до Міжнародного дитячого центру "Артек" привезли 571 дитину.

Про це Суспільному Крим розповів голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру (КРЦ) Ескендер Барієв.

Він зазначив, що росіяни використовують перевезення дітей з ТОТ в РФ та окупований Криму для своєї пропаганди.

"В тому числі вони намагаються продемонструвати, як вони завантажують, як використовують Міжнародний дитячий центр "Артек". І ось тут, коли ми говоримо про ситуацію з Бєлгородом і областю, то там, наскільки ми зібрали інформацію, було два етапи. Перший етап, коли вони привезли з Бєлгородської області до Міжнародного дитячого центру "Артек" 340 дітей. Це було 17 лютого 2024 року. А потім вони привезли ще другу групу. Це була 231 дитина. Також привезена до "Артеку". Поки що ми можемо сказати, що десь 571 дитина була привезена до Криму", — розповів Барієв.

Він наголосив, що таким чином окупанти намагаються продемонструвати, що повністю контролюють тимчасово окупований Крим.

"Крім того, ще в радянські часи Міжнародний дитячий центр "Артек" був дуже відомим, куди мріяли потрапити діти. В цьому центрі передбачають можливість проводити навчання без якогось відволікання від навчального процесу. І тому я думаю, що з цього приводу вони також використовують все це", — розповів голова правління КРЦ.

Барієв наголосив, що окупанти впевненні, що в "Артеку" безпечно, тому що Сили оборони України не завдають ударів по цивільним обʼєктам.

Раніше в коментарі Суспільному Крим працівник санаторію з Євпаторійського району Криму повідомив, що був новий заїзд, зокрема 30 дітей з Бєлгородської області.

"В наш санаторій був новий заїзд вчора. Зі 120 людей, було майже 30 дітей з Бєлгородської області, вони приїхали по безкоштовній путівці з батьками чи родичами" — зазначив він.

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