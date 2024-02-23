Як живе покоління кримських дітей, які через окупацію не пам'ятають півострів

Кримські діти, через окупацію півострова, майже не пам'ятають життя там, але вважають себе кримчанами. Родина Вікарчуків виїхала з Криму, коли найстаршій доньці Соні було 4 роки, Єві — 2. Тоді батьки пояснили дітям, що збираються у тривалу подорож.

Родина Барієвих змушена була покинути Крим через тиск та репресії окупаційної влади. У 2015 році, коли чоловік був з черговим відрядженням у Києві, дружина дізналася, що проти нього окупанти відкрили кримінальну справу.

Суспільне Крим поспілкувалось з сімʼям вимушених переселенців та дізналось чи памʼятають діти Крим.

Родина Вікарчуків. Фото: Суспільне Крим

Родина Вікарчуків у 2014 році через вторгнення Росії в Крим на була вимушена покинути рідний дім у Євпаторії. Там Сергій працював у місцевій адміністрації, а його дружина в компанії "Крименерго". За словами Сергія, він не приховував свою проукраїнську позицію, брав участь в мітингах на підтримку цілісності України.

"Як почалася окупація, ми одразу зрозуміли, що це не наше жити в Росії й з Росією, права на вибір у нас не було, хоча ми намагалися чинити спротив, але він був марним, бо війська вже покинули й це було останнє розуміння, що ми залишилися самі. Але у нас не було ресурсів, щоб покинути Крим. І двоє маленьких дітей. Під тематикою того, що ми Їдемо у відпустку, ми сіли, по бідному дуже одяглися й сіли в "жигулі" та поїхали", — розповів Сергій Вікарчук.

Найстаршій Соні на початку окупації було 4 роки, Єві — 2. Батьки розповіли, що тоді пояснили дітям, що збираються у тривалу подорож.

"Я пам'ятаю, що ми сіли, я заснула й прокинулася вже в Києві", — розповіла Соня.

Зарема та Ескендер Барієви з дітьми. Фото: Суспільне Крим

Зарема та Ескендер Барієви — кримські татари. Кажуть, як колись їхні предки, змушені були покинути Крим через тиск та репресії окупаційної влади. У 2015 році, коли чоловік був з черговим відрядженням у Києві, дружина дізналася, що проти нього окупанти відкрили кримінальну справу.

"Я вже збирався повертатися до Криму, бо у мене була одна валіза і все, а Зарема каже не повертайся, бо на сайті окупаційної прокуратури написано, що по відношенню до вас відкрито кримінальну справу й тебе можуть заарештувати", — голова правління КРЦ Ескендер Барієв.

Родина Барієвих одна із перших, у кого в Криму окупаційні силовики провели обшук. Це один зі спогадів про Крим Еміра, попри те, що йому було 4 роки.

"Було багато людей в квартирі і я доволі рано прокинувся, через це і пам'ятаю, як люди розворошували всі наші речі і все розкидували по квартирі", — розповів син Ескендера та Зареми Барієвих.

Кримчанин Ескендер Барієв зазначив, що молодшому сину було 6 місяців, коли окупанти увірвалися з обшуком до їх будинку.

"Коли вони увірвалися в нашу квартиру, він спав, і Енверчик також спав. Йому було 6 місяців і зрозуміло, що він не розумів все це. А реакція Еміра була, коли він вперше зайшов в зал, подивився на свої іграшки й сказав, що вони шукали в моїх іграшках гранатомет і це його перша така реакція була", — розповів Барієв.

У Києві за багато років обидві родини облаштували побут, проте намагаються, аби їхні діти не забували про Крим. 14-річна Соня Вікарчук згадує український садочок в Євпаторії.

"Пам'ятаю садочок, було свято і ми там святкували, приходив Санта Клаус", — розповіла донька Сергія та Оксани Вікарчуків.

Оксана Вікарчук з дітьми. Фото: Суспільне Крим

10-річний Енвер Барієв наголосив, що батьки постійно розповідають їм про красу Кримського півострова. Хоча сам Криму не пам'ятає, бо народився в рік окупації, мріє поїхати до бабусі з дідусем у Сімферополь.

"Це дуже гарне місто й на жаль зараз воно окуповане. Гарно, красиво, там гори є дуже класні, пейзажі є класні, музеї", — розповів син Ескендера та Зареми Барієвих.

Хлопчик також додав, що любить традиційне кримськотатарське вбрання, а також одягає національний костюм на всі шкільні свята.

"Я вважаю так, щоб однокласники й люди знали, що є такий народ, в першу чергу, щоб всі знали, що це культурний народ, гарний народ, бачили яке вбрання. У нас спеціальна вишивка є кримськотатарська і ми в ній можемо ходити в школу. Ковпак спеціальний і люди це все бачать, а потім питають: "Хто тобі це зробив і чия це вишивка, якого народу". А я кажу, це кримськотатарського. Це нашого народу", — зазначив Енвер Барієв.

Родина Барієвих полюбляє разом готувати кримськотатарські страви та співати пісні рідною мовою.

"Дітей навчають англійській мові. В школі розмовляють українською, а дома ми спілкуємося виключно кримськотатарською мовою і це все дуже важливо, бо у нас є маленька дитина і вони знають, що з нею ми розмовляємо виключно кримськотатарською мовою", — розповіла Зарема Барієва.

Молодше покоління Барієвих часто запитує про вибухи в Криму. Зокрема, діти хвилюються за бабусю з дідусем. Батьки пояснюють, що українські військові хочуть звільнити півострів і цілять виключно по російських військових об'єктах.

"Ці вибухи надихають нас, що ми можемо повернутися в Крим. Й будемо там жити з усією нашою сім'єю. В Криму бувають вибухи, бо Росія зробила з мальовничого півострова військову базу і тому ми дуже радіємо, коли чуємо про вибухи в Криму, про знищення якихось боєприпасів", — розповів Емір Барієв.

Соня та Єва Вікарчуки теж цікавляться вибухами в Криму. 12-річна Єва розповіла, що мріє нарешті поїхати до Євпаторії.

"Хай вибухає, тільки хай українців не чіпає. Я хочу побачити бабусю, дідуся, прабабусю", — наголосила донька Сергія та Оксани Вікарчуків.

Також діти зазначають, що в школі отримують мінімальну інформацію про півострів, зокрема, вчителі розповідають про визначні пам'ятки та небагато про те, що росіяни у 2014 захопили Крим. Тому Сергій Вікарчук вирішив відвідувати пристоличні школи й розповідати учням більше про український Крим, його корінні народи та окупацію.

Діти Вікарчуків та Барієвих — покоління кримчан, яке зростає без українського півострова У кримськотатарської та української родини спільна мрія — повернутися додому, в рідний Крим.

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