Сєвєродонецьк перейменують: комітет ВР прийняв пропозицію змінити назву

Комітет Верховної Ради з деколонізації підтримав перейменування двох міст у Луганській області, Сєвєродонецька та Первомайська.

Про це повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

"Зараз триває етап перейменування населених пунктів нашої країни, міст сіл та селищ які містили ознаки колоніально-імперської політики. Ми продовжуємо очищувати нашу карту, від всього що принесла імперія", — повідомив Роман Лозинський.

Він додав, на черговому засіданні комітету було підтримано перейменування 51 населеного пункту, з яких 7 міст та 44 села та селища.

Серед цього списку, два населених пункти з Луганської області. Нові назви:

Первомайськ перейменували у - Сокологірськ

Сєвєродонецьк перейменували у Сіверськодонецьк

Також за словами голови підкомітету, людям, які проживають в перейменований містах та селах, не треба вносити зміни у свої документи, всі їх документи залишаються чинними.

Остаточне рішення про перейменування має ухвалити Верховна Рада

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