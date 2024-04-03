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На Тернопільщині поліцейський врятував життя підлітка, який хотів стрибнути з мосту
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На Тернопільщині поліцейський врятував життя підлітка, який хотів стрибнути з мосту

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Міст у Чорткові на Тернопільщині
Міст у Чорткові. Фото: Нацполіція області

У Чорткові на Тернопільщині поліцейський офіцер громади врятував життя 15-річного хлопця, який хотів стрибнути з мосту.

Про це повідомляють на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

Проїжджаючи через міст, поліцейський Віктор Яцишин помітив підлітка, який виліз на верхівку металевої конструкції. Правоохоронець почав з ним розмовляти і водночас викликав екстрені служби.

Капітан поліції Віктор Яцишин, поліцейський офіцер громади на Тернопільщині
Капітан поліції Віктор Яцишин, поліцейський офіцер громади. Фото: Нацполіція області

"Майже 15 хвилин шериф намагався всіляко відволікти увагу неповнолітнього. Рятувальники, які прибули на місце події, зняли підлітка з моста за допомогою автодрабини. Надалі його передали медикам", — йдеться у повідомленні.

"Як діяти та спілкуватися в таких ситуаціях нас навчали поліцейські психологи під час занять з професійної підготовки. Я розумів, що важливо не втратити час, адже йшлося про життя хлопця", — сказав поліцейський офіцер громади.

Капітан поліції Віктор Яцишин працює поліцейським офіцером Чортківської громади пів року. До цього 15 років був тут дільничним. Він обслуговує сім населених пунктів, де проживає понад шість з половиною тисяч людей.

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