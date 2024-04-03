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"Мамочка і Тимоша на небі": історія сім’ї Гайдаржи, у чий будинок влучив російський дрон
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"Мамочка і Тимоша на небі": історія сім’ї Гайдаржи, у чий будинок влучив російський дрон

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Життя Сергія Гайдаржи з донькою Єлизаветою назавжди змінилось вночі 2 березня. Тоді вони втратили дружину, маму Анну та 4-місячного сина, братика Тимофія — російський дрон влучив по дев'ятиповерхівці в Одесі.

Нещодавно незнайома людина подарувала сім'ї квартиру, дізнавшись про їхню історію. Як живуть батько та донька після трагедії – читайте далі.

Сергій постійно сумує за дружиною та сином. Це важкий стан, його складно описати, каже чоловік. Згадує, тієї фатальної ночі мав бути поряд з коханою. Втім, пішов до доньки, яка його покликала. З нею і заснув.

"Якось так сталось. Вона, можливо, була б сиріткою, Лізі. Але Бог милосердний до нас. Вона не залишилась сиріткою", — розповів Сергій.

Найбільшою підтримкою для чоловіка є донька, зізнається він.

"Ти десь по будинку ходиш, сльоза з’являється, а Ліза заходить і починає сміятися: "Тато, щось зробити треба". У цьому плані для всіх нас втіха. Вона вже знає, що мамочка і Тимоша на небі, і якась розмова, а вона каже: "Мама і Тимоша на небі, біля Ісуса". Буває іноді розплачеться і каже: "Де мамочка? Мама, хочу до мами".

"Родина, яка готова була віддати останнє": в Одесі поховали загиблих через атаку РФ Анну Гайдаржи та її 4-місячного сина

Зараз чоловік з дитиною живуть у батьків загиблої дружини. Нещодавно жителька Одеси Людмила подарувала Сергію та Лізі квартиру. Жінка дізналась про їхню історію з новини та вирішила допомогти.

"Ми розуміємо, що треба жити далі, життя продовжується. Ми хочемо у житлі зробити легкий ремонт, квартиру не збираємось продавати", — поділився планами чоловік.

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