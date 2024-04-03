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5 квітня у Львові відбудеться благодійний симфонічний вечір
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5 квітня у Львові відбудеться благодійний симфонічний вечір

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Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії
Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії. Пресслужба Львівської національної філармонії

У п'ятницю, 5 квітня, у Львівській національній філармонії відбудеться симфонічний вечір "Добродіяння". Весь касовий збір із концерту передадуть на потреби 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана та Центру спеціальних операцій "Альфа".

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної філармонії.

Разом з Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії виступить диригент Володимир Сіренко й соліст Дмитро Ткаченко. Запрошені музиканти приїдуть із Києва.

"Симфонія № 5 "Пасторалей", яку я виконаю — надзвичайно складний твір, що потребує вкрай багато репетицій та підготовки. Тому як усі твори такого штибу, його не часто можна почути на концертних сценах. Але хочу висловити надію, що львівська публіка оцінить цю нагоду, адже — це однозначно твір, який дуже важко забути після прослуховування. Євген Станкович написав цей твір близько 50 років тому, будучи дуже молодим. Але просто дивовижно, як цей митець бачив майбутнє. Твір звучить актуально у часи цієї жахливої війни", — каже скрипаль Дмитро Ткаченко.

Соліст Дмитро Ткаченко
Соліст Дмитро Ткаченко. Пресслужба Львівської національної філармонії

"Увесь касовий збір з цього концерту буде спрямовано на купівлю комп’ютерної спецтехніки для аеророзвідки, вдалого планування і виконання роботи 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана та Центру спеціальних операцій "Альфа", — йдеться у повідомленні.

Під час концерту оркестр виконає твори Людвіга ван Бетховена та Євгена Станковича.

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