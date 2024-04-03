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Понад дві тонни овочів не допустили до продажу на ринках Житомирщини через перевищений вміст нітратів
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Понад дві тонни овочів не допустили до продажу на ринках Житомирщини через перевищений вміст нітратів

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житомир, овочі, нітрати, малинський ринок, лабораторія, продавці
Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Із середини лютого 2024 року на ринках Житомирщини не допустили до продажу понад дві тонни ранніх овочів. Половину цієї продукції складає редька.

Про це на майданчику офіційного медіацентру Житомирської ОВА розповів перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Ігор Волківський.

За його словами, в області працює 31 державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, які перевіряють овочі та фрукти на вміст нітратів. Із середини лютого на ринках області працівників лабораторій не допустили до реалізації близько двох тонн ранніх овочів. І це мінус 80% до аналогічного періоду минулого року, сказав Ігор Волківський.

Понад дві тонни овочів не допустили до продажу на ринках Житомирщини через перевищений вміст нітратів
Заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Ігор Волківський. Житомирська ОВА
"Лідером у загальній вазі залишається редька — 1088 кілограмів, огірок — 848 кілограмів. За кількісним показником зафіксовано перевищення норми в огірках в 2,5 рази, кабачків в 1,9 разів, редьки в 1,8 рази та капусти в 1,1 раз. На відміну минулорічних даних, на сьогодні в столовому буряці та цибулі перевищення норми нітратів не зафіксовано ", — сказав Ігор Волківський.

Походження овочів

Походження перших ранніх овочів в основному українське, розповів представник Держпродспоживслужби.

  • редиска — Одеса, Миколаїв;
  • капуста — Закарпаття;
  • огірки — Київ, Умань, Рівне, Житомир;
  • кабачки, помідори, перець — Туреччина.

За словами Ігоря Волківського, основною причиною збільшення вмісту нітратів в овочах є інтенсивне застосування мінеральних добрив.

"Нітрати це сіль, яка застосовується в якості добрива. Нітрати забезпечують ріст рослин, але велика їх кількість, яка накопичується в овочах, потрапляє в організм людини та шкодить здоров'ю", — сказав Ігор Волківський і додав, що різні овочі здатні по-різному накопичувати нітрати.

Високий рівень накопичування нітратів

До високого рівня накопичування нітратів належать:

  • зелень, салат, шпинат, рукула, кріп, петрушка, щавель, кінза;
  • капуста, зелена цибуля, редис, буряк.

Середній рівень накопичування нітратів

До середнього рівня накопичування нітратів належать:

  • картопля, капуста, морква, огірок.
  • перець, кабачок, гарбуз, редька, хрін.

Низький рівень накопичування нітратів

До низького рівня накопичування нітратів належать:

  • бобові, помідори, цибуля,
  • диня, кавун,
  • деякі фрукти.

За словами Ігоря Волківського, шкідливі не самі нітрати, а їх продукти окислення. Нітрити, що утворюються як під дією високої температури кип'ятіння, так і безпосередньо в організмі під впливом мікрофлори шлунково-кишкового тракту.

"Приготовлені із свіжих овочів салати споживайте відразу, оскільки перетворення менш шкідливих нітратів більш небезпечно може відбуватися у процесі окислення нарізаних і заправлених овочів в холодильнику. Нітратні сполуки чудово знешкоджуються лимонним". — сказав представник регіонального управління Держпродспоживслужби.

За його словами, для зниження вмісту нітратів в овочах використовуйте:

  • замочування в чистій воді,
  • бланшування
  • відварювання овочів, соління і квашення.

Ігор Волківський сказав, що не варто купувати овочі на стихійних ринках та невстановлених місцях торгівлі.

Раніше Суспільне писало, що із початку березня 2024 року на Малинському оптовому ринку Житомира найвищий вміст нітратів виявили в продукції українських виробників. Загалом на ринку продавали ранні овочі з теплиць України, а також із Туреччини, Італії та Албанії.

Наприкінці березня кореспонденти Суспільного побували на овочевому комбінаті в Станишівці Житомирського району, де розпочався сезон збору врожаю огірків. На підприємстві Суспільному показали, як вирощують тепличні огірки та розповіли, куди їх продають.

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