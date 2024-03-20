НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Житомирі перевірили на вміст нітратів ранні овочі від українських та закордонних виробників
ЇЖАЗДОРОВ’ЯЕКОЛОГІЯРегіони

У Житомирі перевірили на вміст нітратів ранні овочі від українських та закордонних виробників

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

З початку березня на Малинському оптовому ринку Житомира продають ранні овочі з теплиць України, Туреччини, Італії та Албанії. Найвищий вміст нітратів виявили в продукції українських виробників. У яких овочах міститься найбільше нітратів дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Тетяна Матвійчук розповіла, наразі виявлено перевищення рівня нітратів у редьці, при нормі 1200 мг/кг, вміст нітратів у редьці досягає 1800 та 1600 мг/кг.

За її словами, наразі виявлено перевищення рівня нітратів у редьці, при нормі 1200 мг/кг, вміст нітратів у редьці досягає 1800 та 1600 мг/кг.

"Редьку везуть з Одеської області. Пізніше почнуть постачати з Закарпатської. З Житомирщини везуть огірки зі Станишівки. Умань і Рівне також постачають огірки. Незначне перевищення нітратів в основному мають огірки зі Станишівки. Рання капуста надходить з Албанії. Вміст нітратів у цій капусті при нормі 900 мг/кг становить 700-800 мг/кг. Сьогодні ми провели дослідження салату — це імпортна продукція, огірочки з Умані та зі Львова. Вони також в межах норми. У салаті виявлено 300 мг/кг, в огірках — 289 мг/кг. Капуста "пекінка" також відповідає нормі", — інформувала Тетяна Матвійчук.

На ринку Житомира вилучили з продажу 20% овочів через перевищений рівень нітратів
Тетяна Матвійчук, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

На ринку Житомира вилучили з продажу 20% овочів через перевищений рівень нітратів
Овочі, які підготували для перевірки на вміст нітратів, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Продаваць овочів на Малинському ринку Вадим Красовський повідомив, що продає більшість товару з Туреччини та на всю продукцію має експертний висновок з лабораторії ринку.

"Кожен день до нас приходять з лабораторії. Вони беруть зразки товару для аналізу. Те, що проходить, ми продаємо, а те, що не відповідає стандартам, ми утилізуємо. Огірки, кабачки, салати — всі ці товари перевірені у коробках", — пояснив Вадим Красовський.

На ринку Житомира вилучили з продажу 20% овочів через перевищений рівень нітратів
Вадим Красовський, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

На ринку Житомира вилучили з продажу 20% овочів через перевищений рівень нітратів
Овочі, які вже пройшли перевірку на нітрати, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Зі слів продавця Віталія Збуня, з початку березня він привозить редьку з Одещини.

"Ми маємо експертний висновок, що вона повністю відповідає лабораторному аналізу. Фактично, її показники навіть нижчі за норму. Редьку привезли з Одеської області, конкретно з Овідіополя та Білгород-Дністровського", — говорить Віталій Збунь.

На ринку Житомира вилучили з продажу 20% овочів через перевищений рівень нітратів
Віталій Збунь, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

На ринку Житомира вилучили з продажу 20% овочів через перевищений рівень нітратів
Редька, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Підприємець з Довбуша Анатолій Купчинський розказав, що при закупівлі овочів він обов’язково перевіряє експертний висновок про вміст нітратів.

"Я заходжу до лабораторії, де мене всі вже знають. Я довіряю їм. Якщо у мене є сумніви щодо якоїсь партії, я звертаюся до них", — сказав Анатолій Купчинський.

На ринку Житомира вилучили з продажу 20% овочів через перевищений рівень нітратів
Анатолій Купчинський, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

На ринку Житомира вилучили з продажу 20% овочів через перевищений рівень нітратів
Капуста, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

За словами Тетяни Матвійчук, з початку березня 2024 року понад 20% власників товару утилізувати овочі через перевищений вміст нітратів.

На ринку Житомира вилучили з продажу 20% овочів через перевищений рівень нітратів
Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Єва Маньковська їсть традиційний польський суп з качиної крові
Найгірший суп світу: полька, яка проживає у Рівному, приготувала традиційну страву
Пісна їжа
Як постувати без шкоди для здоров’я: поради черкаського медика
Обід без бід: БФ Життєлюб щодня готує обіди для вразливих киян. Бізнес може долучитися
Місячник волонтерства: киян запрошують долучитись до проєкту приготування безплатних обідів для пенсіонерів
Великий піст у Рівному
Як постити без шкоди для здоров'я. Пояснює дієтологиня
На початок