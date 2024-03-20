З початку березня на Малинському оптовому ринку Житомира продають ранні овочі з теплиць України, Туреччини, Італії та Албанії. Найвищий вміст нітратів виявили в продукції українських виробників. У яких овочах міститься найбільше нітратів дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Тетяна Матвійчук розповіла, наразі виявлено перевищення рівня нітратів у редьці, при нормі 1200 мг/кг, вміст нітратів у редьці досягає 1800 та 1600 мг/кг.

За її словами, наразі виявлено перевищення рівня нітратів у редьці, при нормі 1200 мг/кг, вміст нітратів у редьці досягає 1800 та 1600 мг/кг.

"Редьку везуть з Одеської області. Пізніше почнуть постачати з Закарпатської. З Житомирщини везуть огірки зі Станишівки. Умань і Рівне також постачають огірки. Незначне перевищення нітратів в основному мають огірки зі Станишівки. Рання капуста надходить з Албанії. Вміст нітратів у цій капусті при нормі 900 мг/кг становить 700-800 мг/кг. Сьогодні ми провели дослідження салату — це імпортна продукція, огірочки з Умані та зі Львова. Вони також в межах норми. У салаті виявлено 300 мг/кг, в огірках — 289 мг/кг. Капуста "пекінка" також відповідає нормі", — інформувала Тетяна Матвійчук.

Тетяна Матвійчук, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Овочі, які підготували для перевірки на вміст нітратів, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Продаваць овочів на Малинському ринку Вадим Красовський повідомив, що продає більшість товару з Туреччини та на всю продукцію має експертний висновок з лабораторії ринку.

"Кожен день до нас приходять з лабораторії. Вони беруть зразки товару для аналізу. Те, що проходить, ми продаємо, а те, що не відповідає стандартам, ми утилізуємо. Огірки, кабачки, салати — всі ці товари перевірені у коробках", — пояснив Вадим Красовський.

Вадим Красовський, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Овочі, які вже пройшли перевірку на нітрати, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Зі слів продавця Віталія Збуня, з початку березня він привозить редьку з Одещини.

"Ми маємо експертний висновок, що вона повністю відповідає лабораторному аналізу. Фактично, її показники навіть нижчі за норму. Редьку привезли з Одеської області, конкретно з Овідіополя та Білгород-Дністровського", — говорить Віталій Збунь.

Віталій Збунь, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Редька, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Підприємець з Довбуша Анатолій Купчинський розказав, що при закупівлі овочів він обов’язково перевіряє експертний висновок про вміст нітратів.

"Я заходжу до лабораторії, де мене всі вже знають. Я довіряю їм. Якщо у мене є сумніви щодо якоїсь партії, я звертаюся до них", — сказав Анатолій Купчинський.

Анатолій Купчинський, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Капуста, Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

За словами Тетяни Матвійчук, з початку березня 2024 року понад 20% власників товару утилізувати овочі через перевищений вміст нітратів.

Малинський ринок, Житомир, 20 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

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