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У громаді на Житомирщині розповіли, як вирощують тепличні огірки та куди їх продають
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У громаді на Житомирщині розповіли, як вирощують тепличні огірки та куди їх продають

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На Житомирщині на овочевому комбінаті в Станишівці розпочався сезон збору врожаю огірків. На підприємстві Суспільному показали, як вирощують тепличні огірки та розповіли, куди їх продають.

Директор овочевого комбінату Василь Тимощук розповів, що на овочевому комбінаті огірки вирощують не в ґрунті, а в мінеральній ваті.

"Лякатися не варто. Це абсолютно не хімія. Субстрат мінераловатний, зроблений з розпиленого базальту — це камінь. В кубі є зародкове вічко і туди сіється насіння. Після цього переставляється з вічка в кубик, який ставиться на спеціальний мат, де розміщуються три рослини на метр. Вони ростуть протягом шести-семи місяців і плодоносять весь цей час. У нас є середньоплідний огірок "Яні" нідерландської селекції, який ми культивуємо близько десяти років", — розказав Василь Тимощук.

У громаді на Житомирщині розповіли, як вирощують тепличні огірки та куди їх продають
Василь Тимощук, Станишівка, Житомирщина, 26 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

За словами Василя Тимощука, до лютого 2022 року підприємство експортувало свою продукцію до країн Європи.

"Ми продаємо продукцію по всій Україні. Раніше ми експортували за кордон, шукали варіанти для отримання вищої ціни. Щодо якості, ми їй відповідаємо. Торгували з Польщею, Німеччиною, навіть Швецією, але зараз зі зрозумілих причин ми цього зробити не можемо. Враховуючи той факт, що Херсонська та Запорізька області були огірковим та томатним "раєм", то зараз там площі зменшилися", — сказав Василь Тимощук.

У громаді на Житомирщині розповіли, як вирощують тепличні огірки та куди їх продають
Збір огірків у теплицях овочевого комбінату, Станишівка, Житомирщина, 26 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що через відсутність ввезення польських тепличних овочів до України цього року, місцеві виробники мають можливість продавати товар дорожче.

"Ситуація цього року докорінно змінилася — поляки не експортують свою продукцію. Це створює певні можливості для наших тепличних господарств. Однак, якщо ми розглянемо ціни на огірки та помідори у цьому році, то вони значно підвищилися, оскільки відсутній дешевий імпорт, а місцеві товари коштують дорожче. Тепличне господарство ще більш-менш буде тримати ринок днів 15, а потім ми побачимо імпорт, який буде до середини червня на нашому ринку", — сказав Олег Пендзин.

Українські овочі в лідерстві: у селі Станишівка на Житомирщині на овочевому комбінаті розпочався сезон збору врожаю
Олег Пендзин, 26 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Агроном підприємства Юлія Лієва розповіла, що виробництво не використовує хімічні отрути для боротьби зі шкідниками рослин, а використовує біозахист.

"Є фірми, які спеціалізуються на вирощуванні корисних ентомофагів. Вони постачають їх нам, і ми просто розселяємо їх на рослини. Коли вони оселяються на огірках, вони природним чином реагують на наявність шкідників: з'їдають їх. Таким чином, відбувається природний баланс", — пояснила Юлія Лієва.

Українські овочі в лідерстві: у селі Станишівка на Житомирщині на овочевому комбінаті розпочався сезон збору врожаю
Юлія Лієва, Станишівка, Житомирщина, 26 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Валентина працює понад 20 років на овочевому комбінаті в селі Станишівка, де вирощують овочі. За її словами, сезон огірків розпочався з середини березня та упродовж сезону господарство збирає понад 30 тонн продукції.

"Ми сіємо, вирощуємо, пересаджуємо, потім підв’язуємо, щипаємо і збираємо врожай. Це все входить у нашу роботу", — говорить Валентина Відрашко.

Українські овочі в лідерстві: у селі Станишівка на Житомирщині на овочевому комбінаті розпочався сезон збору врожаю
Валентина Відрашко, Станишівка, Житомирщина, 26 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Українські овочі в лідерстві: у селі Станишівка на Житомирщині на овочевому комбінаті розпочався сезон збору врожаю
Огірки, які ростуть у теплицях овочевого комбінату, Станишівка, Житомирщина, 26 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

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