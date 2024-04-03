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У Херсоні у багатоповерхівці горіла квартира: причини встановлюють
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У Херсоні у багатоповерхівці горіла квартира: причини встановлюють

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Пожежа у багатоповерхівці, Херсон, ДСНС, рятувальники
Двоє рятувальників гасять пожежу у багатоповерхівці, Херсон, 3 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області/Facebook

До оперативно-координаційного центру Херсона 3 квітня о 14:44 надійшло повідомлення про пожежу на четвертому поверсі багатоповерхівки.

Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Херсонській області.

У ліквідації займання брали участь 11 рятувальників, також залучили три одиниці техніки. Дістатись до квартири змогли лише з допомогою автодрабини, йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували, наразі фахівці встановлюють причини займання, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Херсонській області.

Раніше В ДСНС повідомляли про ліквідацію пожежі житлового будинку в одному з мікрорайонів Херсона.

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