У Херсоні у багатоповерхівці горіла квартира: причини встановлюють

До оперативно-координаційного центру Херсона 3 квітня о 14:44 надійшло повідомлення про пожежу на четвертому поверсі багатоповерхівки.

Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Херсонській області.

У ліквідації займання брали участь 11 рятувальників, також залучили три одиниці техніки. Дістатись до квартири змогли лише з допомогою автодрабини, йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували, наразі фахівці встановлюють причини займання, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Херсонській області.

Раніше В ДСНС повідомляли про ліквідацію пожежі житлового будинку в одному з мікрорайонів Херсона.

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