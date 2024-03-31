У Херсоні в одному з мікрорайонів виникла пожежа в будинку

31 березня о 9:50 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в одному з районів Херсона.

Про це йдеться у Facebook Головного управління ДСНС України у Херсонській області.

У повідомленні йдеться, що рятувальники доклали значних зусиль, щоб загасити пожежу, адже кімнати будинку були забиті великою кількістю речей. Для цього залучили 3 одиниці техніки та 13 працівників ДСНС. Причини пожежі встановлюються фахівцями служби.

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