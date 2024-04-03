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Батьки загинули, 10-річна дівчинка самотужки вибралася: подробиці падіння дерева на авто з людьми на Чернігівщині
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Батьки загинули, 10-річна дівчинка самотужки вибралася: подробиці падіння дерева на авто з людьми на Чернігівщині

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Дерево впало на автівку з людьми, загинули чоловік та жінка
Рятувальники вивільняють людей з понівеченої автівки. ФОТО: Андрій Анікієнко

Внаслідок падіння дерева на автівку в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині загинуло подружжя, яке сиділо на задньому сидінні. Їхня 10-річна донька вибралася самотужки з понівеченої машини. Подія сталася на дорозі між селами Полюшкине і Чайкине.

Про це в коментарі Суспільному повідомив Чайкинський староста Василь Шавша.

За його словами, всі пасажири, а їх в автівці було четверо, приїжджі, їхали у Костобобрів.

"Водій — місцевий, житель села Карабани, 1965 року народження, його забрали в лікарню до Новгорода-Сіверського", — розповів староста.

Самі подробиці події Василь Шавша описує так:

"Був порив вітру, машина їхала, там така роздвоєна сосна, відламалась половинка, і дерево в момент руху машини впало прямо на машину".

Батьки загинули, 10-річна дівчинка самотужки вибралася: подробиці падіння дерева на авто з людьми на Чернігівщині
Рятувальники та поліція на місці події. ФОТО: Андрій Анікієнко

Подружжя загинуло на місці одразу, їх доньці вдалося вибратися, каже староста. Як йому передала місцева медикиня, що оглянула дитину, дівчинка була в шоковому стані.

Батьки загинули, 10-річна дівчинка самотужки вибралася: подробиці падіння дерева на авто з людьми на Чернігівщині
Сосна, яка впала на автівку з людьми. ФОТО: Андрій Анікієнко

За словами директорки Новгород-Сіверської міської лікарні Оксани Черненко, до них у медзаклад доставили водія та пасажира. Попередньо стан обох чоловіків важкий.

"Тут їх обстежили і одного вже відправили в Чернігів до обллікарні, другого — готують до транспортування".

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