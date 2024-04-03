НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Чернігівщині через падіння дерева на автівку загинули двоє людей
СМЕРТЬПОЛІЦІЯПОГОДАРегіони

На Чернігівщині через падіння дерева на автівку загинули двоє людей

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Чернігівщині через падіння дерева на авто загинули люди
Автівка, на яку впало дерево. ФОТО: Поліція Чернігівської області

3 квітня близько 14-ї години на дорозі між селами в Новгород-Сіверському районі на автомобіль з людьми впало дерево. Внаслідок цього, двоє пасажирів автівки загинули, ще двоє людей зазнали травм.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму офіційному сайті.

Попередньо відомо, що автівка з п’ятьма людьми рухалася дорогою. У салоні була неповнолітня дитина.

На Чернігівщині через падіння дерева на автівку загинули двоє людей
Поліція на місці пригоди. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Внаслідок пориву вітру на авто впало дерево. Двоє дорослих пасажирів (чоловік і жінка) загинули, їхня 10-річна дитина жива і неушкоджена. Водій авто та ще один пасажир госпіталізовані з травмами.

На Чернігівщині через падіння дерева на автівку загинули двоє людей
Місце на дорозі, де сталася подія. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Нині на місці події працює поліція, медики та рятувальники.

Всі обставини події поліція з’ясовує в рамках провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Залізничні колії, чоловік у Чернігові кинувся під потяг
У Чернігові чоловік кинувся під потяг та загинув на місці
Безхатченко зарізав іншого у центрі Чернігова
Біля храму у центрі Чернігова один безхатченко зарізав іншого
У Луцьку попрощалися з 3 бійцями: Євгеном Макогоном, Антоном Кравченком і Сергієм Козлюком
У Луцьку попрощалися з трьома військовослужбовцями
Свічка, похорон, загиблі бійці
Володимир Азізов та Віктор Ігнатенко. Дніпропетровщина втратила на війні двох бійців
На початок