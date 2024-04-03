На Чернігівщині через падіння дерева на автівку загинули двоє людей

3 квітня близько 14-ї години на дорозі між селами в Новгород-Сіверському районі на автомобіль з людьми впало дерево. Внаслідок цього, двоє пасажирів автівки загинули, ще двоє людей зазнали травм.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму офіційному сайті.

Попередньо відомо, що автівка з п’ятьма людьми рухалася дорогою. У салоні була неповнолітня дитина.

Поліція на місці пригоди. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Внаслідок пориву вітру на авто впало дерево. Двоє дорослих пасажирів (чоловік і жінка) загинули, їхня 10-річна дитина жива і неушкоджена. Водій авто та ще один пасажир госпіталізовані з травмами.

Місце на дорозі, де сталася подія. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Нині на місці події працює поліція, медики та рятувальники.

Всі обставини події поліція з’ясовує в рамках провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.