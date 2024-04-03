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Великодні кошики і свічки: ціни на Тернопільському ринку
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Великодні кошики і свічки: ціни на Тернопільському ринку

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На Тернопільському ринку почали продавати великодні кошики і свічки. Їхня вартість залежить від розміру та якості.

Продавці розповіли кореспондентам Суспільного, що сплетені з лози кошики вартують від 150 до тисячі гривень. Великодні свічки можна вибрати за ціною від 10 до 200 гривень.

Кошики Любові Холод на Тернопільському ринку
Кошики Любові Холод. Фото: Суспільне Тернопіль

Любов Холод вже 29 років продає у Тернополі кошики з лози ручної роботи. Жінка живе в селі Іза на Закарпатті. Лозоплетінням займаються майже всі жителі її односельці.

Любов Холод, продавчиня на Тернопільському ринку
Любов Холод, продавчиня. Фото: Суспільне Тернопіль

"Є легенда, що колись через наше село їхала цариця. У неї зламалося колесо і один місцевий житель зробив його з лози. Може, то й казка? Не знаю, бо було дуже давно. Але відтоді кошики роблять у кожній хаті. Все село, від дітей і навіть до священника. Всі плетуть, бо хто не плете, той вважається як неповноцінний житель у нашому селі".

Великодні кошики з лози
Кошики з лози. Фото: Суспільне Тернопіль

Любов розповіла, що лозу люди вирощують самі.

"Роботу треба починати з вибору ділянки для посадки лози. На тій території має бути підвищена вологість. Садиш, обробляєш, стараєшся, обкопуєш. Потім вже вирощуєш лозу. Восени, коли достигла, її треба зрізати. Потім ми її кип’ятимо у великих котлах при високій температурі. Вимочуємо, чистимо, сушимо, розділяємо, де треба, на три частини, на чотири. А взимку вже починається процес плетіння".

Білі великодні кошики з лози на Тернопільському ринку
Білі великодні кошики з лози. Фото: Суспільне Тернопіль

Продавчиня каже, ціни намагаються тримати на рівні попередніх років.

"Може трапитися десь на 50 гривень дорожче, бо витрати наші зросли. А так стараємося утриматися, щоб люди могли купити".

Великодні кошики на ринку в Тернополі
Великодні кошики на Тернопільському ринку. Фото: Суспільне Тернопіль

Найдешевші — маленькі дитячі кошики. Вибілені кошики продають дорожче. Деякі вироби мають всередині металевий каркас, вони також коштують більше.

Пасхальні свічки продають за ціною від 10 до 200 гривень, залежно від форми і розміру.

Свічки Марії Твардовської на Тернопільському ринку
Свічки Марії Твардовської. Фото: Суспільне Тернопіль

Марія Твардовська торгує свічками, які виготовляє сама. Займається цим 6 років. Каже, найбільше їх купують в останній тиждень перед Великоднем.

Марія Твардовська, продавчиня на Тернопільському ринку
Марія Твардовська, продавчиня. Фото: Суспільне Тернопіль

"Є різні свічки для кошика. Хто любить вищі кошики, є для них довгі свічки. Вони з натуральної вощини і медові, відразу з природнім ароматом".

Великодні свічки на Тернопільському ринку
Великодні свічки. Фото: Суспільне Тернопіль

"Маємо свічечки у вигляді яєць. Вони розмальовані, гарні, різнокольорові. Будуть ще інші кольори — це тільки початок. Є яйця в гіпсових кашпо. Це найбільш ходовий варіант".

Свічки з написом "Христос воскрес" на Тернопільському ринку
Свічки з написом "Христос воскрес". Фото: Суспільне Тернопіль

Свічечки "Христос Воскрес" я три роки тому сама придумала, як їх зробити. І вони також мають дуже великий попит. Багато людей хоче саме отакі "Христос Воскрес".

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