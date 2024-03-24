Міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілись з данською делегацією на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном.

Про це повідомили в українському оборонному відомстві.

Міністр Умєров сказав, що україно-данське оборонне співробітництво нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії. Пріоритет у цій сфері — прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні.

Український міністр подякував своєму колезі за роль Данії в численних ініціативах на підтримку України, а особливо за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів.

"Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах", — сказав Рустем Умєров.

Умєров ознайомив данську делегацію із ситуацією на полі бою, сторони обговорили нагальні та довгострокові потреби української армії.

Міністр оборони України Рустем Умєров з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном. Фото: Міноборони України

Що відомо про військову допомогу Данії Україні

12 березня Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 2,3 мільярда данських крон (337 мільйонів доларів).

29 лютого уряд Данії виділив додатковий грант у розмірі 10 млн данських крон (1,45 млн доларів) для зміцнення дансько-українського муніципального співробітництва з відновлення України.

Раніше Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами.

У 2024 році військова допомога від Данії становитиме щонайменше 1,8 мільярда євро. Водночас данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 мільярда євро протягом 2023-2028 років.