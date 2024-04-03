У Чернівцях військові, яким майже місяць тому вживили титанові протези у кістку, поступово починають ходити. Такі операції є дороговартісними, дві досі не оплатили – для цього потрібно зібрати понад 80 тисяч євро.

Реабілітація військових почалась на другий день після операції: спершу чоловіки робили вправи з вагою, щоб натренувати ноги, а потім почали одягати протез. Кажуть, вживлений протез зручніший за зовнішній, а відчувають його як справжню ногу.

"Відчуваю, як нога впирається в землю, та м'які поверхні"

Василь є одним з двох військовим, якому у Чернівцях вживили протез в кістку – зробили це майже місяць тому. Торік у грудні чоловік втратив ногу поблизу Часового Яру – російські військові виявили позиції й розпочали мінометний обстріл.

Василь мав стати на протез через місяць після операції, втім зміг це зробити вже через два тижні. Каже, з таким протезом зручно й одягнути його можна за 10 секунд.

"Два ключики відкрутив й за 10 секунд можеш одягнути чи зняти протез. З цим проблем немає. Коли не ходжу, то знімають протез, щоб не напружувати ногу, бо на вечір вона починає нити", – каже Василь.

Військовий Василь, якому вживили протез у кістку. Суспільне Чернівці

Вживили імплант у праву ногу також військовому Станіславу Воєводіну з Чернігівщини. Рік тому він підірвався на міні на Луганщині й через це медикам довелося ампутувати його обидві ноги нижче колін. Перед тим, як стати на протез, чоловік робив фізичні вправи.

"Ми регулювали навантаження завдяки підлоговим вагам – по 5 кілограмів щодня. Так дійшли до 50-60 кілограмів, а потім у місцевому центрі протезування нам адаптували протез під остеоінтеграцію", – каже Воєводін.

Військовий Станіслав Воєводін. Суспільне Чернівці

Чоловік каже, болю немає, зате відчуває, як нога впирається в землю, та м'які поверхні. Ще досі користується кріслом колісним, але вважає, що вживлений протез зручніший за зовнішній.

"Коли я відновлю коліно, тоді вже піду та буде легше. Зовнішній протез непоганий, бо не потребує оперативного втручання: одягнув та пішов. Але може нога всохнути або почнеться потовиділення під час спеки. Для другої ноги поки планую зовнішнє протезування, але, якщо потраплю у чергу, можливо прооперую й другу ногу", – розповідає Станіслав.

Зараз військовий планує вчитися ходити на одній нозі на милицях.

Бійців прооперував австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс. Технологія, коли в кістку вживляють імплант, називається остеоінтеграцією. Вживлені протези люди відчувають протез як власну ногу чи руку, а також поверхню, якою ходить, та силу натиску.

Водночас військовому Богдану Андрейчуку нарощували кістку, аби була змога вживити імплант. Внаслідок артилерійського обстрілу на Харківщині 23-річний хлопець отримав поранення ніг – одну з них медикам довелося ампутувати

"Поставили стрижень для нарощення кістки – це потребує ста днів, а потім ще сто днів кістка має заживати. Якщо нарощу 10 сантиметрів, вже буде добре. Опісля можна буде провести остеоінтеграцію", – каже Андрейчук.

Фонд боргує понад 80 тисяч євро

Остеопротезування – дороговартісна операція. Дві з трьох процедур, які провели у Чернівцях, досі не оплачені – бракує понад 80 тисяч євро. Гроші на оплату операцій збирає Буковинський фонд протезування, засновником якого є ортопед-травматолог Богдан Аксенин.

"Є проблеми з фінансуванням. Ми застрягли на оплаті цих операцій. До нас вже звертаються люди, які теж хочуть такі протези, але ми не маємо фінансування для цього. Ми звертаємося до держустанов, наших та закордонних фондів, але це робота на перспективу", – каже Аксенин.

За словами Аксенина, він планує й надалі співпрацювати з Аль Мудерісом, зокрема, запрошувати його на операції.

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