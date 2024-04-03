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У Мукачеві попрощалися з полеглим на війні захисником Олександром Грицишиним
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У Мукачеві попрощалися з полеглим на війні захисником Олександром Грицишиним

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Прощання із захисником Олександром Грицишиним
Прощання із захисником Олександром Грицишиним, м. Мукачево, 3 квітня 2024 року. Фото: Мукачівська міська рада | Facebook

У Мукачеві 3 квітня попрощалися з полеглим на війні захисником 20-річним Олександром Грицишиним.

Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.

Прощання із захисником відбулося у Свято-Вознесенському храмі міста. Провести в останню дорогу загиблого військового прийшли родина, друзі, однокласники, побратими та жителі Мукачева.

У Мукачеві попрощалися з полеглим на війні захисником Олександром Грицишиним
Прощання із захисником Олександром Грицишиним, м. Мукачево, 3 квітня 2024 року. Фото: Мукачівська міська рада | Facebook

"Війна забирає цвіт української нації. Олександру було лише 20 років. 16 жовтня він мав відсвяткувати свій 21-й день народження", — йдеться у повідомленні.

У Мукачеві попрощалися з полеглим на війні захисником Олександром Грицишиним
Прощання із захисником Олександром Грицишиним, м. Мукачево, 3 квітня 2024 року. Фото: Мукачівська міська рада | Facebook

Солдат військової частини А4640 Олександр Грицишин загинув 28 березня 2024 року, захищаючи Батьківщину та український народ.

У Мукачеві попрощалися з полеглим на війні захисником Олександром Грицишиним
Прощання із захисником Олександром Грицишиним, м. Мукачево, 3 квітня 2024 року. Фото: Мукачівська міська рада | Facebook

Вічна та світла пам'ять Герою!

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