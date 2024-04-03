"Міста Героїв. Чернігівщина": у Чернігові погасили нові марки

"Міста Героїв. Чернігівщина" — блок марок із такою назвою погасили 3 квітня у центрі Чернігова біля стендів із фотографіями загиблих воїнів. Ці марки присвячені містам Чернігів, Ніжин, Семенівка та селу Ягідне.

Директорка Чернігівського регіону "Укрпошти" Світлана Василенко пояснила, що символізують картинки, які зображені на марках.

Директорка Чернігівського регіону "Укрпошти" Світлана Василенко. Суспільне Чернігів

"На Ягідне тут зображення дитини на цій марці, тому що ми знаємо, що там були навіть немовлята. На марці, яка Семенівка, тут як раз намальований човен разом з людиною. Саме там за допомогою човнів переправляли наших людей через переправу. Ніжин – тут військовий зображений, тому що, це місце, яке також стало фортецею і не пропустило далі ворогів, щоб вони йшли на Київ. На Чернігові – це «жінка, яка допомагає» як образ наших жінок, які допомагали робити й зносити шини, і робити блок-пости, і годували наших військових. Це якраз незламна жінка нашої області".

Момент гасіння нових марок у Чернігові. Суспільне Чернігів

За словами Світлани Василенко, блок марок "Міста героїв. Чернігівщина" випустили накладом 150 тисяч примірників. І він не перший у цій серії. До цього були "Міста героїв. Харківщини", Охтирка і нарешті Чернігівщина.

Зображення на марках, присвячених Чернігівщині. Суспільне Чернігів

Як раніше повідомляв гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, також вони випустили марки, присвячені Херсону, Гостомелю, Бучі та Ірпеню.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.