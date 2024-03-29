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Чернігів, Ніжин, Семенівка, Ягідне: "Укрпошта" анонсувала нові марки, присвячені Чернігівщині
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Чернігів, Ніжин, Семенівка, Ягідне: "Укрпошта" анонсувала нові марки, присвячені Чернігівщині

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Марка, міста героїв, Укрпошта, Чернігівщина
Поштовий блок "Міста Героїв. Чернігівщина". ФОТО: Укрпошта

"Укрпошта" випустить марки, присвячені Чернігівщині. А саме: містам Чернігову, Ніжину, Семенівці та селу Ягідне. В обіг марки введуть з 3 квітня.

Про це повідомляє генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram.

Мова йде про черговий (це вже сьомий) блок марок із серії "Міста Героїв".

Всього заплановано 10 таких блоків, за кількістю міст-героїв: Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка, Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон та Чернігів.

Як зазначив Смілянський, марки, присвячені тимчасово окупованим Волновасі та Маріуполю, планують випустити одразу після їх звільнення, а присвячену Миколаєву — у 2024 році.

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