НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Очільницю окупаційної "Благодатненської сільради" на Херсонщині судитимуть за колабораціонізм
КолабораціонізмПРОКУРАТУРАОКУПАЦІЯРегіони

Очільницю окупаційної "Благодатненської сільради" на Херсонщині судитимуть за колабораціонізм

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

За сприяння Херсонської обласної та Скадовської окружної прокуратур правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Скадовського району Херсонської області. Її підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це в Telegram повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Підозрювана, як встановили слідчі, підтримала окупаційну адміністрацію та виправдовувала дії держави-агресора. У травні 2022 року вона очолила незаконно створений орган влади - "Благодатненську сільську раду Скадовського муніципального округу Херсонської області", йдеться в повідомленні.

"Виконувачка обов'язків голови сільради" підбирала та влаштовувала на роботу до псевдооргану людей, а також брала участь в організації проросійських масових заходів, повідомили в прокуратурі.

Підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше у прокуратурі повідомили, що правоохоронці завершили досудове розслідування та передали до суду справу стосовно окупаційної голови Чорнянки Каховського району Херсонської області. ЇЇ також підозрюють у колабораційній діяльності.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Чернєва, Силкіну та Русанову зі Сватового, Старобільська, Сєвєродонецька судитимуть
Судитимуть ще трьох псевдо керівників незаконних владних структур, які сформовані російськими окупантами на Луганщині
Молоток судді
За колабораціонізм — 12 років ув'язнення. Суд виніс вирок псевдополіцейському з Херсонщини
Палата лікарні
Організував у Херсоні надання меддопомоги військовим РФ. "Керівника" окупаційної лікарні МВС судитимуть за пособництво
Херсонщина, лівобережжя, окупація
СБУ повідомила про підозру ще 26 окупаційним правоохоронцям "відділу МВС РФ "Каховський" на Херсонщині
На початок