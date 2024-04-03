За сприяння Херсонської обласної та Скадовської окружної прокуратур правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Скадовського району Херсонської області. Її підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це в Telegram повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Підозрювана, як встановили слідчі, підтримала окупаційну адміністрацію та виправдовувала дії держави-агресора. У травні 2022 року вона очолила незаконно створений орган влади - "Благодатненську сільську раду Скадовського муніципального округу Херсонської області", йдеться в повідомленні.

"Виконувачка обов'язків голови сільради" підбирала та влаштовувала на роботу до псевдооргану людей, а також брала участь в організації проросійських масових заходів, повідомили в прокуратурі.

Підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше у прокуратурі повідомили, що правоохоронці завершили досудове розслідування та передали до суду справу стосовно окупаційної голови Чорнянки Каховського району Херсонської області. ЇЇ також підозрюють у колабораційній діяльності.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.