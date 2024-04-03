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На Київщині підприємцям відшкодовують витрати від оцінки збитків
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На Київщині підприємцям відшкодовують витрати від оцінки збитків

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Руйнування внаслідок бойових дій у Макарові на Київщині. УНІАН

Київщина визначила перші три підприємства, яким частково покриють витрати на оцінку збитків від війни.

Про це розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Область частково відшкодує представникам малого, середнього та дрібного бізнесу 60% від вартості послуг з оцінки завданої шкоди. Зазначається, що максимальна сума — це 60 тисяч гривень.

Це мають бути суб'єкти господарювання недержавної форми власності, зареєстровані в Київській області. Рішення щодо виділення допомоги приймає комісія при ОВА.

Внаслідок російської агресії на Київщині близько 800 підприємств зазнали руйнувань та пошкоджень різного ступеню. Із них 127 були повністю зруйновані.

"На підрахунок збитків також потрібні гроші. Локальні підприємці мають отримати нашу підтримку. Маючи оцінку збитків, компанії можуть згодом претендувати на компенсацію. Треба буде подати комплексний позов до міжнародних інстанцій для стягнення репарацій", — зазначив Кравченко.

Заяви на розгляд необхідно подавати Департаменту економіки КОВА. Деталі процедури можна дізнатись тут.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області були зруйновані чи пошкоджені понад 28 тисяч об'єктів. Основний "удар" припав на житло — 24,3 тис. будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адмінбудівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

У лютому 2024 року на Київщині відновили повністю та частково зі збереженням функціонального призначення — майже 17 тис. об'єктів, з них — понад 15 тис. житлових будинків.

Коштом обласного бюджету відновлюють 93 приватні будинки у 5 районах області, а також понад 60 приватних будинків у Ірпені навпроти ЖК "Ірпінські Липки". Активно допомагають міжнародні організації УВКБ ООН, фонд GEM.

Минулого року на Київщині створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працює і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.

У січні 2024 року в КОВА заявили, що розривають договори з недобросовісними підрядниками.

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