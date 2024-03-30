Шмигаль подав декларацію за 2023 рік: якими були доходи премʼєр-міністра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2023 рік.

Відповідна інформація опублікована у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з декларацією, протягом року Шмигаль заробив 974845 гривень. Джерелом доходу глава уряду назвав заробітну плату, отриману за основним місцем роботи.

Дружина прем'єр-міністра Катерина заробила 7809394 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю та ще 32600 гривень пенсії по інвалідності. Дочка Шмигаля Анна заробила 25000 на основному місці роботи.

Також Шмигаль задекларував житловий будинок у Львові площею понад 215 м² та автомобіль Land Rover 2016 року випуску. Власницею машини вказана Катерина Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський також подав декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2023 рік. Згідно з даними, доходи Зеленського та членів його родини становили 12 мільйонів 423 тисячі 008 гривень, зокрема дохід від продажу ОВДП — 7 мільйонів 455 тисяч 972 гривень.

28 січня 2024 року президент подав декларації за 2021 та 2022 роки.