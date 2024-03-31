Сили оборони півдня на Херсонському та Оріхівському напрямках протягом минулої доби завдали чергових втрат армії РФ. Ліквідували 141 російського військового.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Повідомляється, що також за добу українські військові знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки російської армії. Зокрема 23 одиниці автобронетехніки, два танки, 13 артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони, наземну станцію управління БПлА та розвідувальний БПлА, дві радіолокаційні станції, чотири засоби фотовідеоспостереження. Крім цього, знищили чотири польових пункти боєпостачання та блокпост армії РФ.

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