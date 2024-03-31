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За добу Сили оборони півдня знищили 50 одиниць військової техніки РФ та ліквідували 141 російського військового
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУАРМІЯРегіони

За добу Сили оборони півдня знищили 50 одиниць військової техніки РФ та ліквідували 141 російського військового

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Сили оборони України, ЗСУ, артилерія, українські військові
Українські військові біля РСЗВ "Град". Фото: Генштаб ЗСУ/ Facebook

Сили оборони півдня на Херсонському та Оріхівському напрямках протягом минулої доби завдали чергових втрат армії РФ. Ліквідували 141 російського військового.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Повідомляється, що також за добу українські військові знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки російської армії. Зокрема 23 одиниці автобронетехніки, два танки, 13 артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони, наземну станцію управління БПлА та розвідувальний БПлА, дві радіолокаційні станції, чотири засоби фотовідеоспостереження. Крім цього, знищили чотири польових пункти боєпостачання та блокпост армії РФ.

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