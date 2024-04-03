Стало відомо про смерть шістьох військових з Рівненщини — Сергія Баглая з Корецької громади, Тараса Бойка з Вараша, Віталія Демчука з Бабинської громади, Анатолія Годунка з Полицької, Юрія Столярчука з Острозької та Федора Головина з Березнівської.
Про це поінформували у Facebook тергромад.
Сергій Баглай
Сергій Баглай — 1973 року народження, житель села Крилів Рівненського району.
Військовий помер 2 квітня під час проходження військової служби.
Попрощалися з Сергієм Баглаєм 3 квітня.
Тарас Бойко
Тарас Бойко народився у Вараші, навчався у ліцеї №2. Після школи вступив до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. До повномасштабної війни працював у Києві.
Чоловік вступив до лав ЗСУ у травні 2023 року. Молодший сержант служив старшим оператором відділення радіоелектронної боротьби 81-ї окремої аеромобільної бригади.
42-річний військовий загинув 30 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині.
Про час та день прощання у громаді повідомлять згодом
Віталій Демчук
Віталій Демчук народився у Гощі, проживав у селі Мнишин.
31-річний військовий загинув 31 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Прощання із військовим відбудеться 4 квітня:
- 11:00-12:00 — прощання в будинку бійця;
- 12:00 — заупокійна служба у Свято-Покровській церкві.
Анатолій Годунко
Анатолій Годунко проживав у селі Полиці Вараського району. Чоловік був прикордонником, начальником першої групи протитанкових ракетних комплексів.
33-річний сержант загинув 27 березня на Донеччині.
Про дату прощання у громаді повідомлять згодом.
Юрій Столярчук
Юрій Столярчук проживав у селі Грем'яче Рівненського району.
36-річний військовий загинув 1 квітня внаслідок удару дрона-камікадзе на Донеччині.
Про зустріч військового та похорон у громаді повідомлять додатково.
Федір Головин
Федір Головин — 1973 року народження, з села Бистричі Рівненського району. Чоловік був старшим водієм-телефоністом стрілецької роти.
Військовий загинув 2 квітня на Донеччині.
Прощання із бійцем відбудеться 4 квітня у селі Бистричі. Заупокійна служба відбудеться у Свято-Миколаївській церкві. Поховають військового на місцевому кладовищі.
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