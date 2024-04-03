У Києві суд оголосив вирок чоловіку, який запустив у березні 2024 року феєрверк з вікна квартири багатоповерхівки у Голосіївському районі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

35-річний киянин ввечері 6 березня 2024 року з вікна квартири багатоповерхівки, що у Голосіївському районі, запустив салют. Загалом пролунало чотири вибухи.

"Своїми діями чоловік не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл військовими збройних сил РФ", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Обвинувачений свою вину визнав та розкаявся.

"Суд, надавши оцінку наведеним прокурорами доказам, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік", — сповістили у пресслужбі прокуратури.

Що відомо про заборону піротехніки в умовах воєнного стану

23 червня 2022 року Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків.

16 серпня 2022 року Верховна рада України підтримала за основу законопроєкти №7438, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу піротехнічних виробів", що забороняє продаж та використання феєрверків.

У грудні 2021 року на сайті президента України була зареєстрована петиція "Про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів й закриття усіх магазинів піротехніки". Петиція набрала понад 25 тисяч голосів і була підтримана.