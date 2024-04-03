У Львові прощаються із 39-річним військовим Юрієм Ярішем

Сьогодні, 3 квітня, у Львові прощаються із 39-річним захисником Юрієм Ярішем. Військового поховають на Личаківському кладовищі.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Юрій Яріш — уродженець села Братківці Львівської області. Чоловік здобув професійно-технічну освіту у Стрию, згодом вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Юрій проходив військову службу в складі 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ. Зокрема, виконував бойові завдання у зоні АТО/ООС.

У 2021 році вступив до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. У квітні Юрія Яріша перевели до 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ захисник воював на східному напрямку фронту. За віддану службу воїна нагородили численними відзнаками, зокрема орденом "За мужність" III ступеня. Протягом останнього періоду Юрій Яріш займався підготовкою курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Військовий загинув 1 квітня. У нього залишилися мама, дружина, двоє дітей та двоє сестер.

Чин похорону захисника розпочався об 11:00 у Гарнізонному храмі. Після міської церемонії прощання на площі Ринок воїна поховають на Личаківському кладовищі.