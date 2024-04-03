НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Львові прощаються із 39-річним військовим Юрієм Ярішем
ПохованняВторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬРегіони

У Львові прощаються із 39-річним військовим Юрієм Ярішем

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Юрій Яріш
Юрій Яріш. Пресслужба Львівської міської ради

Сьогодні, 3 квітня, у Львові прощаються із 39-річним захисником Юрієм Ярішем. Військового поховають на Личаківському кладовищі.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Юрій Яріш — уродженець села Братківці Львівської області. Чоловік здобув професійно-технічну освіту у Стрию, згодом вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Юрій проходив військову службу в складі 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ. Зокрема, виконував бойові завдання у зоні АТО/ООС.

У 2021 році вступив до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. У квітні Юрія Яріша перевели до 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ захисник воював на східному напрямку фронту. За віддану службу воїна нагородили численними відзнаками, зокрема орденом "За мужність" III ступеня. Протягом останнього періоду Юрій Яріш займався підготовкою курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Військовий загинув 1 квітня. У нього залишилися мама, дружина, двоє дітей та двоє сестер.

Чин похорону захисника розпочався об 11:00 у Гарнізонному храмі. Після міської церемонії прощання на площі Ринок воїна поховають на Личаківському кладовищі.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
У Луцьку попрощалися з 3 бійцями: Євгеном Макогоном, Антоном Кравченком і Сергієм Козлюком
У Луцьку попрощалися з трьома військовослужбовцями
Поховали Андрія Поповича у Шостці
У Шостці на Сумщині провели в останню путь військовослужбовця Андрія Поповича
Валерій Сердюк
На Львівщині поховають військового з Херсона Валерія Сердюка
Поховання
"Був завжди усміхнений та задоволений". У Сумах поховали старшого солдата Ігоря Букшу
На початок