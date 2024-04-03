У Києві хочуть знести садибу Зеленських

У Києві хочуть знести історичну будівлю в Шевченківському районі. Відповідну інформацію розмістили на фасаді будинку.

Про це повідомляє у Facebook громадський активіст Дмитро Перов.

Йдеться про садибу Зеленських на вул. Кониського, 22 (колишня назва вулиці — Тургенєвська). За словами Перова, інформаційний щит, яким завісили фасад будівлі 1890 року, стверджує, що історична пам'ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження — псує інвестиційний клімат міста.

"Будинок не має історичної та культурної цінності…. активісти маючи на меті зберегти історичний центр міста не враховують той факт, що далеко не кожна будівля є культурною спадщиною… кожне необґрунтоване твердження з боку активістів ставить під загрозу репутацію забудовника, рішучість інвесторів, та довіру до владних органів", — йдеться в оголошенні, яке цитує активіст.

Інформація від забудовника, чому будівля не має цінності та її потрібно знести. Фото: Дмитро Перов/Facebook

На цьому місці підприємці пропонують збудувати житловий комплекс "Тургеневъ", що "покращить зовнішній вигляд вулиці та сприятиме інвестиційній привабливості столиці".

Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування садиби, а на саму ділянку — накладено арешт. Попри це, забудовник намагається домогтися зносу будівлі через суд, зауважив Перов.

Споруду почали розбирати у 2021 році, але суспільний розголос призупинив роботи. Це друга будівля зі 119 об'єктів "охоронного списку" міського голови Віталія Кличка, яку намагаються розібрати з початку російсько-української війни. Рішенням Київради на ці споруди накладений мораторій на реконструкцію.

Також активіст закликає киян стати на захист будівлі. Відповідну петицію він розмістив на сайті Київської міської ради. Щоб її розглянули депутати, потрібно зібрати 6 тисяч голосів, станом на 3 квітня, петицію підтримали майже 4 тисячі жителів.

Садиба Зеленських — дерев'яна, обкладена цеглою будівля була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Минулого року повідомлялося, що забудовник зніс 200-річну садибу на столичному Подолі на вул. Ярославській, 13 б. Будинок був зразком київської житлової дерев'яної забудови ХІХ ст. Його звели після великої пожежі 1811 року. З 1882 року садиба належала міщанину Харичкову, з 1898 року — сім'ї Єфросинії Кравченко. Садиба не внесена до переліку пам'яток культурної спадщини. Згідно з документами, на цьому місці хочуть звести клубний будинок.