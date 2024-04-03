НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Україна планує уразити Кримський міст у першій половині 2024 року — The Guardian
КРИМОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Україна планує уразити Кримський міст у першій половині 2024 року — The Guardian

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кримський міст, керченський міст
Кримський міст. Кримський міст. Фото: Associated Press

Сили оборони України планують уразити Кримський міст в перший половині 2024 року. Зазначається, що в української військової розвідки вже є більшість засобів для третьої атаки на незаконно збудовану споруду.

Про це заявив анонімний високопосадовець Головного управління розвідки Міноборони України в інтерв'ю The Guardian.

У ГУР вважають, що зможуть вивести Кримський міст з ладу найближчим часом.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", — сказав один чиновник в інтерв'ю виданню, додавши, що очільник ГУР Кирило Буданов вже має "більшість засобів для досягнення цієї мети".

Також наголошується, що він виконував план, затверджений президентом України Володимиром Зеленським щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі.

"Для Путіна міст є відчутним нагадуванням про те, що він вважає одним зі своїх найбільших політичних досягнень: "повернення" півострова до складу Росії у 2014 році з використанням російських військ під прикриттям і фіктивного референдуму", — зазначають журналісти.

Що відомо про вибухи на Кримському мосту

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сталася пожежа. Два автомобільні прольоти були частково зруйновані.

Згодом глава СБУ Василь Малюк розповів деталі спецоперації. За його словами, спецслужба виношувала ідею підриву мосту ще з весни 2022 року, за весь час розглядалися різні варіанти.

У ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Було зруйновано одну секцію, ще одна — пошкоджена. Бєлгородський губернатор Гладков заявив про загибель на мості чоловіка та жінки з регіону.

Джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що атака на Кримський міст — спецоперація СБУ та ВМС. Там заявили, що всі деталі щодо організації "бавовни" на Кримському мосту "розкриють після Перемоги".

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Алла Вертінська
12 років тюрми загрожує кримській "волонтерці", яка збирає гроші для російських військових
Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч
Представники Туреччини ведуть переговори щодо звільнення кримських політв'язнів
партизани, катер "Грачонок", атеш
Партизани зафіксували в одній з бухт Севастополя катер спеціального призначення ЧФ РФ
російський корабель, Чорне море
Речник ВМС ЗСУ відреагував на заяву щодо появи нових кораблів ЧФ РФ у Криму
На початок