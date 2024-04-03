Україна планує уразити Кримський міст у першій половині 2024 року — The Guardian

Сили оборони України планують уразити Кримський міст в перший половині 2024 року. Зазначається, що в української військової розвідки вже є більшість засобів для третьої атаки на незаконно збудовану споруду.

Про це заявив анонімний високопосадовець Головного управління розвідки Міноборони України в інтерв'ю The Guardian.

У ГУР вважають, що зможуть вивести Кримський міст з ладу найближчим часом.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", — сказав один чиновник в інтерв'ю виданню, додавши, що очільник ГУР Кирило Буданов вже має "більшість засобів для досягнення цієї мети".

Також наголошується, що він виконував план, затверджений президентом України Володимиром Зеленським щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі.

"Для Путіна міст є відчутним нагадуванням про те, що він вважає одним зі своїх найбільших політичних досягнень: "повернення" півострова до складу Росії у 2014 році з використанням російських військ під прикриттям і фіктивного референдуму", — зазначають журналісти.

Що відомо про вибухи на Кримському мосту Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сталася пожежа. Два автомобільні прольоти були частково зруйновані. Згодом глава СБУ Василь Малюк розповів деталі спецоперації. За його словами, спецслужба виношувала ідею підриву мосту ще з весни 2022 року, за весь час розглядалися різні варіанти. У ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Було зруйновано одну секцію, ще одна — пошкоджена. Бєлгородський губернатор Гладков заявив про загибель на мості чоловіка та жінки з регіону. Джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що атака на Кримський міст — спецоперація СБУ та ВМС. Там заявили, що всі деталі щодо організації "бавовни" на Кримському мосту "розкриють після Перемоги".

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook