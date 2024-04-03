НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля, який загорівся під час ДТП
ПОЖЕЖАРегіони

На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля, який загорівся під час ДТП

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля
На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

На Тернопільщині у місті Кременець сталася дорожньо-траснплортна пригода, внаслідок якої загорівся автомобіль. Травмованих не було. Про це розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.

За його словами, у ДТП зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz та Peugeot Partner.

На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля
На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

"Внаслідок зіткнення, виникла пожежа автомобіля Peugeot Partner. Вогонь знищив машину. Рятувальники виїжджали на місце події та загасили полум’я. Наразі підраховують матеріальні збитки", — каже Сергій Данілін.

На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля
На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля
На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Внаслідок пожежі у Мукачеві загинув чоловік
Внаслідок пожежі у Мукачеві загинув чоловік
У Пологівському районі виникли три пожежі внаслідок російських обстрілів
Внаслідок обстрілів армією РФ виникли три пожежі у Пологівському районі на Запоріжжі
сміттєзвалище
На Обухівщині зайнялось величезне стихійне сміттєзвалище
пожежа, Дніпро
Впродовж доби надзвичайники загасили 50 загорянь в екосистемах
На початок