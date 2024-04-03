На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля, який загорівся під час ДТП

На Тернопільщині у місті Кременець сталася дорожньо-траснплортна пригода, внаслідок якої загорівся автомобіль. Травмованих не було. Про це розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.
За його словами, у ДТП зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz та Peugeot Partner.
На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини
"Внаслідок зіткнення, виникла пожежа автомобіля Peugeot Partner. Вогонь знищив машину. Рятувальники виїжджали на місце події та загасили полум’я. Наразі підраховують матеріальні збитки", — каже Сергій Данілін.
На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини
На Тернопільщини гасили пожежу автомобіля. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини
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