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На війні загинув закарпатець Артем Варга
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На війні загинув закарпатець Артем Варга

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На війні загинув закарпатець Артем Варга
На війні загинув закарпатець Артем Варга. Фото: Тересвянська територіальна громада/Facebook. Колаж: Суспільне Ужгород

На війні загинув житель селища Тересва Тячівського району Артем Варга.

Про це повідомили на сторінці Тересвянської територіальної громади у Facebook.

"Артем Варга народився та виріс у селищі Тересва у багатодітній сім’ї. Навчався у Тересвянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. 18 січня 2023 року був призваний на військову службу під час мобілізації. Служив старшим стрільцем-оператором 2-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону військової частини А4447", — йдеться у повідомленні.

Під час ведення наступальних дій підрозділів 1-го механізованого батальйону військової частини, під час переміщення особового складу із зони ураження, внаслідок артилерійського обстрілу у районі села Роботине Запорізької області, зник безвісти. Чоловік загинув 24 червня 2023 року, додали у тергромаді.

Про зустріч тіла Артема та похорон у громаді повідомлять додатково.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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