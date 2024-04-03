НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Понад 15 млн грн збитків – наслідки нічного обстрілу підприємства у Сумській громаді
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Понад 15 млн грн збитків – наслідки нічного обстрілу підприємства у Сумській громаді

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріл підприємства ТОВ Керамейя.
Обстріл підприємства ТОВ Керамейя. . Суспільне Суми

Вночі 2 квітня о 22:00 російська армія скинула дві керовані авіабомби на приміщення ТОВ Керамейя в Сумській громаді.

За словами директора підприємства Івана Телющенка, російська армія влучила в склад з продукцією, площею 500 кв. м. Завдали збитків на понад 15 млн грн.

Понад 15 млн грн збитків – наслідки нічного обстрілу підприємства у Сумській громаді
Обстріл підприємства ТОВ "Керамейя". Суспільне Суми

Також є пошкодження техніки, зламані бетонні перекриття, розповіла Суспільному заступниця гендиректора з охорони праці та екології Тамара Рябущенко.

Понад 15 млн грн збитків – наслідки нічного обстрілу підприємства у Сумській громаді
Обстріл підприємства ТОВ Керамейя. . Суспільне Суми

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, російська армія скинула на Сумську громаду дві керовані авіаційні бомби.

Понад 15 млн грн збитків – наслідки нічного обстрілу підприємства у Сумській громаді
Обстріл підприємства ТОВ "Керамейя" . Суспільне Суми

О 22:00 в Сумах було чути два вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації вздовж кордону.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Злам месенджера — ймовірна причина наведення ракети РФ по бійцях 128 бригади на Запоріжжі
Загибель військових 128-ї бригади внаслідок удару РФ у листопаді 2023 року: ймовірною причиною є злам месенджера — Вітюк
харків шахед 4 квітня
"Було близько 20 "Шахедів". У Харкові усувають наслідки нічної атаки безпілотників: що про неї відомо
Комунальники лагодять інфраструктуру після російських ударів безпілотниками по Харкові,
350 тис. споживачів залишились без світла на Харківщині внаслідок атаки РФ: відключення електрики у Харкові подовжили
4 квітня: Через обстріли РФ ЗАЕС вкотре залишилася на одній лінії живлення
Через обстріли РФ тимчасово окупована ЗАЕС вкотре залишилася на одній лінії живлення — Енергоатом
На початок