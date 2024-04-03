Вночі 2 квітня о 22:00 російська армія скинула дві керовані авіабомби на приміщення ТОВ Керамейя в Сумській громаді.

За словами директора підприємства Івана Телющенка, російська армія влучила в склад з продукцією, площею 500 кв. м. Завдали збитків на понад 15 млн грн.

Обстріл підприємства ТОВ "Керамейя". Суспільне Суми

Також є пошкодження техніки, зламані бетонні перекриття, розповіла Суспільному заступниця гендиректора з охорони праці та екології Тамара Рябущенко.

Обстріл підприємства ТОВ Керамейя. . Суспільне Суми

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, російська армія скинула на Сумську громаду дві керовані авіаційні бомби.

Обстріл підприємства ТОВ "Керамейя" . Суспільне Суми

О 22:00 в Сумах було чути два вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації вздовж кордону.

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