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На територію Сумської та Краснопільської громад війська РФ скинули керовані авіабомби
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На територію Сумської та Краснопільської громад війська РФ скинули керовані авіабомби

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Обстріли Сумщини
Наслідки обстрілу підприємства у Сумській громаді, 3 квітня 2024 рік. Суспільне Суми

Вночі та зранку 3 квітня російські військові здійснили п'ять обстрілів територій Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Краснопільська та Середино-Будська громади.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

По території Сумської громади армія РФ здійснила два авіаудари двома керованими авіаційними бомбами. Була пошкоджена сумська приміська цивільна інфраструктура.

Також три удари керованими авіаційними бомбами російські армійці завдали по території Краснопільської громади.

По території Хотінської громади війська РФ вдарили з мінометів (10 вибухів).

8 мін скинули російські солдати на територію Середино-Будської громади.

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