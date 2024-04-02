Вибух у Сумах: що відомо

2 квітня о 22:00 у Сумах пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації вздовж кордону.
За даними Сумської ОВА, 2 квітня армія РФ ударила з авіації по Сумській цивільній інфраструктурі двома керованими авіаційними бомбами. Попередньо, загиблих немає.
Протягом дня 2 квітня армія РФ здійснила 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 226 вибухів.
Які деталі обстрілу
- Новослобідська громада: армія РФ била з мінометів (1 вибух).
- Юнаківська громада: з безпілотника РФ скинула 5 вибухових предметів. Також Нараховано 9 вибухів від міномета.
- Великописарівська громада: мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійський (9 вибухів). Також по громаді РФ випустила некеровані авіаційні ракети з гелікоптера (10 вибухів).
- Хотінська громада: вдарили з артилерії (3 вибухи).
- Краснопільська громада: 6 мін скинули на територію громади. Били також некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера (40 вибухів). Також з реактивної системи залпового вогню (3 вибухи), мінометів (28 вибухів), артилерії (12 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (25 вибухів).
- Шалигинська громада: були мінометні обстріли (9 вибухів).
- Середино-Будська громада: вдарили з артилерії (26 вибухів).
- Білопільська громада: по громаді РФ випустила некеровані авіаційні ракети з гелікоптера (8 вибухів), обстріл FPV дроном (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометні обстріли (16 вибухів).
- Глухівська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
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