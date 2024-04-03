Зберігав у гаражі боєприпаси: поліція затримала киянина

В Оболонському районі Києва правоохоронці затримали місцевого жителя. Його звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Зазначається, що під час санкціонованого обшуку у гаражі киянина правоохоронці вилучили 9 гранатометних пострілів, дві гранати РГД-5, гранату Ф-1 та запали.

Гранати та запали, які вилучила поліція у киянина. Фото: ГУ Нацполіції Києва

"Всі вилучені предмети направлено на експетне дослідження, а порушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1989 року народження", — йдеться у повідомленні.

Киянин, у якого вилучили боєприпаси. Фото: ГУ Нацполіції Києва

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі, зауважили у поліції.

Що відомо про незаконне зберігання зброї у Києві та області

Поліція Київщини відкрила кримінальну справу стосовно жителя Білоцерківського району, який зберігав удома арсенал зброї і вибухівки. Чоловікові загрожує до 7 років в'язниці.

У селі Требухів правоохоронці затримали 40-річного жителя, який зберігав у себе вдома небезпечний арсенал. Патрони, гранати, детонатори, гранатомети чоловік знайшов на колишніх окупованих територіях Броварського району.

Вогнепальну зброю, гранати та саморобну вибухівку зберігав у власному помешканні та в гаражі 56-річний киянин. Його затримали співробітники Подільського управління поліції.

Також поліцейські викрили жителя Софійської Борщагівки, який налагодив збут боєприпасів через інтернет. Чоловіка затримали під час продажу 200 набоїв за 23 тисячі гривень.

Ще у столиці затримали чоловіка, якого підозрюють у торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами. Свій товар він оцінив у 2 тисячі доларів США.