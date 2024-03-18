Зберігав вдома арсенал зброї: на Київщині затримали місцевого жителя

На Київщині правоохоронці оголосили про підозру місцевому жителю. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Київської області.

Зазначається, що у селі Требухів 40-річний житель зберігав у себе вдома небезпечний арсенал, який знайшов на колишніх окупованих територіях Броварського району. Його незаконну діяльність викрили працівники управління поліції під час оперативних заходів.

Вилучені гранати. Фото: Національна поліція

"У ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у фігуранта вдома понад 1200 патронів калібру 5,45 та 7,62 мм. Також серед вилучених речових доказів поліцейські зафіксували: 12 гранат різних видів, зокрема 7 детонаторів, одну димову шашку та два ручних гранатомети", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він знаходиться у ізоляторі тимчасово тримання до обрання запобіжного заходу. Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Що відомо про незаконне зберігання зброї у Києві та області

Поліція Київщини відкрила кримінальну справу стосовно жителя Білоцерківського району, який зберігав удома арсенал зброї і вибухівки. Чоловікові загрожує до 7 років в'язниці.

Вогнепальну зброю, гранати та саморобну вибухівку зберігав у власному помешканні та в гаражі 56-річний киянин. Його затримали співробітники Подільського управління поліції.

Також поліцейські викрили жителя Софійської Борщагівки, який налагодив збут боєприпасів через інтернет. Чоловіка затримали під час продажу 200 набоїв за 23 тисячі гривень.

Ще у столиці затримали чоловіка, якого підозрюють у торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами. Свій товар він оцінив у 2 тисячі доларів США.