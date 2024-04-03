2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°﻿С.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цей показник перевищила на 1,2°﻿С рекордне значення 2017 року.

До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°﻿С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°﻿С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°﻿С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°﻿С.

Ще один рекорд зафіксували 1 квітня — температура повітря в обласному центрі Волині на 5,3°﻿С перевищила попередній показник, зафіксований у 2017 році і становила +26,4°﻿С.

За даними гідрометеоцентру, 3 квітня в області прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10м/с. Місцями пориви 15-20 м/с. Температура 10-15° тепла.

Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.

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