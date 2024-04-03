Ракетний удар по Дніпру. Що відбувається зараз на місці подій – фоторепортаж

2 квітня війська РФ атакували ракетою Дніпро. Внаслідок удару поранення отримали 18 людей, 12 з них – госпіталізовані.

Що зараз відбувається на місці подій – у фоторепортажі Суспільного.

За уточненою інформацією, через удар по Дніпру 2 квітня пошкоджено чотири заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто.

Ракетний удар по Дніпру, наслідки, 3 квітня 2024 року. Суспільне Дніпро

Зокрема, понівечено спортивний заклад. У ньому навчаються 500 дітей від 12-20 років. На момент удару було 120 дітей. Четверо отримали поранення.

Удар. Суспільне Дніпро

Вихованка закладу Ірина Мельник під час удару була в укритті.

"Тут ми тренувалися, проводили час. Тут я навчаюся два роки, боксом займаюся вісім років. Нас всіх розпускають додому", — розповіла вона.

Ірина. Суспільне Дніпро

На місці ракетного удару по Дніпру, який стався 2 квітня, працюють комунальники.

Ракетний удар по Дніпру, наслідки, 3 квітня 2024 року. Суспільне Дніпро

У будівлях пошкоджені вікна.

Ракетний удар по Дніпру, наслідки, 3 квітня 2024 року. Суспільне Дніпро

До пів сотні робітників прибирають повалені дерева та уламки скла, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Дніпро, 3 квітня 2024 року. Суспільне Дніпро

На стоянці поряд — пошкоджені автівки.

Дніпро, 3 квітня 2024 року. Суспільне Дніпро

Станом на 9:00 в Дніпрі правоохоронці зареєстрували 56 заяв про пошкодження майна через удар 2 квітня, повідомили в обласній поліції. Пошкоджень зазнали заклади освіти, багатоквартирні будинки, автомобілі містян, розбито сотні вікон в оселях.

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