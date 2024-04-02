Херсонський художній музей 1 квітня 2024 року отримав вилучену правоохоронцями з Полтавщини у контрабандиста старовинну ікону "Іоан Воїн".

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Херсонського художнього музею.

На сторінці закладу вказано, що це одна з ікон, яку затриманий працівниками СБУ Полтави контрабандист скуповував через Інтернет, реставрував та нелегально пересилав за кордон.

Правоохоронці оглядають ікони, які контрабандист намагався "Укрпоштою" відправити за кордон. фото: Херсонський художній музей/Facebook

Контрабандиста затримали наприкінці листопада 2023 року при спробі відправити три ікони "Укрпоштою" до Євросоюзу. 1 лютого 2024 року суд призначив йому покарання — три роки умовного терміну.

Викрадена російськими військовими ікона з Херсонського художнього музею. фото: Херсонський художній музей/Facebook

"Судова мистецтвознавча експертиза визначила, що ці ікони належать до культурних цінностей, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. Мінкульт запропонував Херсонському художньому музею обрати одну з них для поповнення розграбованої РФ колекції", — йдеться у повідомленні.

Директорка Херсонського художнього музею тримає в руках старовинну ікону, які виучили у контрабандиста та передали закладу. фото: Херсонський художній музей/Facebook

Також на сторінці музею повідомили, що до повномасштабного вторгнення РФ заклад мав у колекції ікону, присвячену святому мученику Іоану Воїну, написану XVIII ст. темперою на дошці. Її разом з іншими творами мистецтва викрали військові РФ під час втечі з Херсона. Наразі місцеперебування ікони невідоме.

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