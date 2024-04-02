НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Музейна колекція Херсонського художнього музею поповнилась старовинною іконою "Іоан Воїн"
МУЗЕЇКУЛЬТУРАКонтрабандаРегіони

Музейна колекція Херсонського художнього музею поповнилась старовинною іконою "Іоан Воїн"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсон, ікона, контрабанда
Старовинна ікона "Іоан Воїн", яку вилучили у контрабандиста та передали Херсонському художньому музею. фото: Херсонський художній музей/Facebook

Херсонський художній музей 1 квітня 2024 року отримав вилучену правоохоронцями з Полтавщини у контрабандиста старовинну ікону "Іоан Воїн".

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Херсонського художнього музею.

На сторінці закладу вказано, що це одна з ікон, яку затриманий працівниками СБУ Полтави контрабандист скуповував через Інтернет, реставрував та нелегально пересилав за кордон.

Музейна колекція Херсонського художнього музею поповнилась старовинною іконою "Іоан Воїн"
Правоохоронці оглядають ікони, які контрабандист намагався "Укрпоштою" відправити за кордон. фото: Херсонський художній музей/Facebook

Контрабандиста затримали наприкінці листопада 2023 року при спробі відправити три ікони "Укрпоштою" до Євросоюзу. 1 лютого 2024 року суд призначив йому покарання — три роки умовного терміну.

Музейна колекція Херсонського художнього музею поповнилась старовинною іконою "Іоан Воїн"
Викрадена російськими військовими ікона з Херсонського художнього музею. фото: Херсонський художній музей/Facebook

"Судова мистецтвознавча експертиза визначила, що ці ікони належать до культурних цінностей, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. Мінкульт запропонував Херсонському художньому музею обрати одну з них для поповнення розграбованої РФ колекції", — йдеться у повідомленні.

Музейна колекція Херсонського художнього музею поповнилась старовинною іконою "Іоан Воїн"
Директорка Херсонського художнього музею тримає в руках старовинну ікону, які виучили у контрабандиста та передали закладу. фото: Херсонський художній музей/Facebook

Також на сторінці музею повідомили, що до повномасштабного вторгнення РФ заклад мав у колекції ікону, присвячену святому мученику Іоану Воїну, написану XVIII ст. темперою на дошці. Її разом з іншими творами мистецтва викрали військові РФ під час втечі з Херсона. Наразі місцеперебування ікони невідоме.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
виставка "Анастазис. Світло Воскресіння", Великдень, писанка
У Києві відкрили виставку про Великдень: покажуть колекцію писанок та святковий одяг українців
У Києві презентували проєкт до другої річниці звільнення області від окупації
"На захисті міста": у Києві презентували проєкт до другої річниці звільнення області від окупації
Креативні майстерні для підлітків: столичний музей Ханенків оголосив набір
Креативні майстерні для підлітків: столичний музей Ханенків оголосив набір
Садиба із села Брід, що на Закарпатті, у львівському скансені "Шевченківський гай"
Майстри використовують давні методи: як у Львові відновлюють садибу із Закарпаття
На початок