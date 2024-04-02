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На Тернопільщині синоптики прогнозують пориви вітру
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На Тернопільщині синоптики прогнозують пориви вітру

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Острів закоханих в Тернополі, 2 квітня, 2024
Острів закоханих. Фото: Суспільне Тернопіль

В Тернопільській області завтра, 3 квітня, синоптики прогнозують пориви західного вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності.

Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

3 квітня по області хмарно з проясненнями. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7 — 12 м/с, пориви 15 — 20 м/с. Температура по області вночі 5 — 10° тепла, вдень 11 — 16° тепла. По місту Тернополю вночі 7 — 9° тепла, вдень 13 — 15° тепла.

4 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі дощі. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Температура вночі 3 — 8° тепла, вдень 10 — 15° тепла.

5 квітня на Тернопільщині хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Температура вночі 4 — 9° тепла, вдень 13 — 18° тепла.

1 квітня у Тернополі зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря досягла 24,4° тепла. попередній рекорд був зафіксований 2016 та 2017 роках і становив + 20, 6° тепла.

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