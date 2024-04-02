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У Тернополі відкрили виставку портретів загиблих бійців
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У Тернополі відкрили виставку портретів загиблих бійців

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Виставка "Звитяжці. Пам’яті тих, хто повернувся на щиті"
Виставка "Звитяжці. Пам’яті тих, хто повернувся на щиті". Фото: Суспільне Тернопіль

Художню виставку під назвою "Звитяжці. Пам’яті тих, хто повернувся на щиті" відкрили в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. На виставці представили 57 портретів загиблих захисників, які намалювала художниця з Івано-Франківщини Ірина Чмелик.

Жінка розповіла Суспільному, що організували захід разом із письменницею Ольгою Деркачовою за підтримки музею.

Ірина Чмелик почала малювати портрети загиблих захисників ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це все було суто для себе. Я хотіла зафіксувати обличчя, історії, посмішки, очі, щоб вони не забувалися. Я абсолютно не думала про те, що це можна показувати. Коли почалася повномасштабна війна в мережі ми тільки те й бачили, що некрологи. Всі історії їхні дивовижні. Не маючи можливості розкладати фарби, потім бігти в укриття, а потім знову розкладати, я вирішила, що малюватиму найпростішою технікою, щоб зберегти пам’ять", — каже Ірина.

Художниця з Івано-Франківщини Ірина Чмелик, Тернопіль, 2 квітня, 2024
Художниця з Івано-Франківщини Ірина Чмелик. Фото: Суспільне Тернопіль

На виставці у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини представили 57 малюнків, на яких зображено 58 загиблих захисників, каже Ірина. Всього таких робіт у художниці понад 70. Частину малюнків Ірина дарує родичам та друзям загиблих, або передає в музеї. Найважче, каже художниця, малювати портрети людей, яких знала особисто.

"Найважче малювати рідних, друзів, близьких мені людей. Сина моїх друзів, який загинув, мого братика, який теж загинув. Мій троюрідний брат Володимир Витошко був дуже світлою людиною. Йому був 31 рік. Він повернувся з-за кордону. Він був медиком, військовим санітаром нашої коломийської 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Портрет військового, Тернопіль, 2 квітня, 2024
Портрет брата Ірини. Фото: Суспільне Тернопіль

Серед картин є два зображення захисників із Тернопільщини. Це портрети Ігоря Конотопського з Великих Бірок і тернополянина Ярослава Кондратюка.

Вдова Ігоря Конотопського Людмила розповідає, в перші дні повномасштабного вторгнення у віці 58 років її чоловік добровольцем вступив до лав 105-ї бригади тероборони.

Боєць Ігор Конотопський, Тернопіль, 2 квітня, 2024
Боєць Ігор Конотопський. Фото: Суспільне Тернопіль

"Так сталося, що за іронією долі Конотопський Ігор назавжди залишився на прикордонні Сумщини, де знаходиться славне місто Конотоп. Про це мало хто знає. Життя його закінчилося раптово, несподівано. Він загинув 19 серпня 2022 року. Я побачила його портрет щойно вперше. Одразу ж впізнала його. Художниці вдалося передати його риси. Він тут мужній. Він по житті був воїном. І воїном він залишиться в наших серцях Я приємно вражена і вдячна всім, хто ось так вшановує пам’ять наших полеглих хлопців", — каже Людмила.

Тернополянка Людмила Конотопська, Тернопіль, 2 квітня, 2024
Тернополянка Людмила Конотопська. Фото: Суспільне Тернопіль

Мати загиблого Ярослава Кондратюка Ольга Кондратюк говорить, що служба в армії була життєвим вибором її сина.

"Він, фактично, без кількох місяців віддав армії 10 років свого життя. Вся його юність пройшла в армії. 19-річчя своє він вже святкував на полігоні. Війна для нас почалася 8 березня 2014 року, коли був взятий Крим. Тоді він служив в 30-й бригаді. Їх першими кинули на Перекопський перешийок. Він пройшов шлях від солдата до головного сержанта роти. На цій посаді він і загинув".

Ольга Кондратюк передала музею особисті речі сина, зокрема його солдатський жетон та альбом із фотографіями Ярослава.

Тернополянка Ольга Кондратюк, Тернопіль, 2 квітня, 2024
Ольга Кондратюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Під час заходу співорганізаторка виставки письменниця Ольга Деркачова зачитала поезії, присвячені війні, зі своєї збірки "Сповідь на вервиці".

"Ми захотіли, щоб про ці портрети, ці історії загиблих дізнався світ. Ми подумали, що було б добре це все оздоблювати художніми текстами, щоб і звучало художнє слово про війну. Цьому проєкту вже понад рік. Вже було кілька виставок в Івано-Франківську, була виставка в Долині. Маємо зараз виставку в Тернополі. Ну і будемо продовжувати далі".

співорганізаторка виставки Ольга Деркачова, Тернопіль, 2 квітня, 2024
Ольга Деркачова. Фото: Суспільне Тернопіль

Ірина Чмелик говорить, виставка триватиме протягом місяця. Після цього портрети Ігоря Конотопського і Ярослава Кондратюка подарують сім’ям бійців.

Виставка портретів, Тернопіль, 2 квітня, 2024 рік
Виставка портретів. Фото: Суспільне Тернопіль

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