Привітав дружину: в Києві розшукали чоловіка, який запустив салют на Печерську

Правоохоронці розшукали киянина, який наприкінці березня запустив салют на столичному Печерську.

Про це повідомляє столична поліція.

Під час моніторингу соцмереж 30 березня правоохоронці побачили відео запуску салюту у Печерському районі.

Вони обстежили місце події, вилучили докази та встановили особу порушника. Ним виявився місцевий мешканець 1983 р.н., який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Чоловік пояснив, що запустив салют для привітання дружини з річницею стосунків.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 296 ККУ — хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років.

Що відомо про заборону піротехніки в умовах воєнного стану

23 червня 2022 року Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків.

16 серпня 2022 року Верховна рада України підтримала за основу законопроєкти №7438, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу піротехнічних виробів", що забороняє продаж та використання феєрверків.

У грудні 2021 року на сайті президента України була зареєстрована петиція "Про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів й закриття усіх магазинів піротехніки". Петиція набрала понад 25 тисяч голосів і була підтримана.