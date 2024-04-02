Близько 7-ми млн гривень необхідно на відновлення дороги Н-09 Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, що в селі Лазещина Рахівського району. Про це Суспільному повідомив заступник директора Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області Василь Рурич.

Ця ділянка дороги "Мукачево-Рогатин" зруйнувалася вдруге. Вперше обвал дорожнього полотна був 8 лютого цього року. Тоді відбувся зсув опорної камʼяної стінки автомобільного шляху Н-09. Вдруге обвал стався через дощі з 28 на 29 березня.

"Після обвалу 8 лютого, дорога була розширена за рахунок канави, помістили там відповідні труби для водовідведення, був завезений відповідний насип, таким чином дорога розширилася. Проїзд забезпечений, однак якщо і надалі будуть тривати дощі, то процес руйнування дорожнього полотна може продовжуватися", — розповідає голова Ясінянської селищної ради Андрій Делятинчук.

Обвал дороги "Мукачево-Рогатин", село Лазещина Рахівський район, 2 квітня 2024 року. Cуспільне

Дорога Н-09 — національного значення і є на балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Заступник начальника відомства Василь Рурич зазначає, що наразі шукають гроші на ремонт автошляху.

"Поки фінансування у нас ще немає. До двох тижнів воно вирішиться. Там вже є технічні рішення, як ми будемо то ліквідовувати. Просто чекаємо зараз фінансування і зразу будемо приступати до відновлення цієї ділянки. У нас тільки державне фінансування, тільки з дорожнього фонду з державного бюджету. Зараз дорожній фонд пішов у загальний фонд. Там потрібно десь біля 7 млн грн. Я думаю, що фінансування вирішиться впродовж тижня-двох. Тільки доведуть фінансування і підрядник зразу приступить до роботи. Там виставлені знаки, загороджено все, об’їзд є, воно проїзду не загрожує зараз, але звісно, що треба відновити, бо національна дорога", — розповідає Василь Рурич.

Обвал дороги "Мукачево-Рогатин", село Лазещина Рахівський район, 2 квітня 2024 року. Cуспільне

"Нам потрібна ця дорога, бо і діти ходять, і треба дрова стареньким людям везти. Потрібна ця дорога нам. Наші люди такі є, що хворіють, їздять сюди і карети екстреної меддопомоги, потрібно і у Франківськ їздити, і ліки купляти. Ну різне є, такого не буває, щоб не потрібно було їздити на Франківськ, або на Чернівці, на Коломию. Нам теж потрібно", — додає місцева жителька Одарка Капчук.

Обвал дороги "Мукачево-Рогатин", село Лазещина Рахівський район, 2 квітня 2024 року. Cуспільне

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