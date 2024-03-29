Пошкоджена ділянка дороги "Мукачево-Рогатин": на Закарпатті стався зсув ґрунту

Неподалік гори Стіг та курорту "Драгобрат" в Рахівському районі зафіксували зсуви ґрунту. Через підмив підпірної стінки зруйнована ділянка автошляху Н-09.
Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй Facebook-сторінці.
За його словами, у селі Лазещина через підмив підпірної стінки зруйнувалася частина дорожнього полотна автошляху Н-09 Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів.
Також один з зсувів ґрунту зафіксували у Карпатському біосферному заповіднику неподалік гори Стіг та курорту "Драгобрат", де масиви землі, каміння перекрили лісову дорогу.
"Силами та засобами філій ДП "Ліси України", заповідника та територіальної громади проводиться розчистка, аби відкрити проїзд у цьому напрямку", — додав Мирослав Білецький.
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