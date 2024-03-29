Пошкоджена ділянка дороги "Мукачево-Рогатин": на Закарпатті стався зсув ґрунту

Неподалік гори Стіг та курорту "Драгобрат" в Рахівському районі зафіксували зсуви ґрунту. Через підмив підпірної стінки зруйнована ділянка автошляху Н-09.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, у селі Лазещина через підмив підпірної стінки зруйнувалася частина дорожнього полотна автошляху Н-09 Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів.

Також один з зсувів ґрунту зафіксували у Карпатському біосферному заповіднику неподалік гори Стіг та курорту "Драгобрат", де масиви землі, каміння перекрили лісову дорогу.

Зсув ґрунту, Рахівський район, 29 березня 2024 року. Фото: Мирослав Білецький | Facebook

"Силами та засобами філій ДП "Ліси України", заповідника та територіальної громади проводиться розчистка, аби відкрити проїзд у цьому напрямку", — додав Мирослав Білецький.

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