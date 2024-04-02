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На Тернопільщині депутат допомагав чоловікам виїжджати за кордон
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На Тернопільщині депутат допомагав чоловікам виїжджати за кордон

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Затримання депутата
Затримання. Фото: Управління Нацполіції в Тернопільській області

На Тернопільщині правоохоронці викрили депутата, який допомагав виїжджати за кордон військовозобов’язаним.

Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.

Депутат однієї із місцевих сільських рад упродовж липня 2022 – січня 2023 років допоміг незаконно перетнути кордон України понад 70 чоловікам призовного віку.

Чоловік після початку повномасштабного військового вторгнення росіян вступив до лав артилерійської бригади.

"Він зловживав довірою командування військової частини, солдат отримав доступ до листів-обґрунтувань, які підписував командир бригади волонтерам. Дані листи дозволяли волонтерам безперешкодно перетинати кордон та ввозити гуманітарну допомогу підрозділам ЗСУ. За допомогою засобів комп’ютерної техніки махінатор виготовляв підроблені листи-обґрунтування, вписуючи до сфальсифікованих документів замість прізвищ реальних волонтерів анкетні дані ухилянтів. Згодом, на підставі підроблених листів такі особи включалися до інформаційної системи "Шлях" та безперешкодно виїжджали за межі України", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 332 ККУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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